Redhawks har blivit ett stabilt hemmalag

MALMÖ. Hösten har varit rena mardrömmen på hemmais. December har varit någonting helt annat.

Elva av tolv möjliga poäng i hemmaborgen för Malmö Redhawks del, och bortsett Timråmatchen så har det spelmässigt sett ganska stabilt ut också.

Man ställer upp för varandra och är beredda att göra det lilla extra. Dessutom var det här Oscar Alsenfelts bästa insats för säsongen.

Växjö Lakers är lite av en mardröm för Malmö Redhawks.

Säsongen 2019/2020 vann Redhawks fyra möten av fyra möjliga mot Växjö.

Säsongen 2020/2021 var det förändrat. Då vann Växjö fyra av fyra.

Den här säsongen har inletts med att Växjö tagit sex poäng av sex möjliga, och sex raka segrar mot ett lag är väldigt ovanligt i en jämn liga som SHL.

Sedan såg det väl faktiskt ut lite som det brukar när Redhawks spelar hemma.

Ett rejält spelmässigt övertag. En bit över tio skott, men 0-0 på tavlan.

Jag har en stark känsla av att det någonstans in bakhuvudet gick tankar på att nu kommer snart 0-1 som ett brev på posten.

Så blev det inte.

Carl Persson sköt 1-0 när Christoffer Forsberg vann pucken i forechecken.

Ishockey är inte helt logiskt, för när skotten var 1-9 i den andra perioden var det Malmö som hade 1-0. Sedan gasade man på igen, och gjorde rättvist 2-0.

Växjö kunde visserligen få in en reducering, men Malmö var mer rejäla, mer desperata och Fredrik Händemarks kedja är ett lok för laget. De tryckte in 3-1. Sedan var det game over.

Det var på något sätt dags för Malmö att lyckas slå Växjö Lakers.

När Växjö hade sina lägen, var Oscar Alsenfelt där och gjorde en riktigt bra prestation. Han checkade av säsongens bästa insats, efter en helt hopplös match i Gävle då han lämnades i sticket av sitt lag.

Så agerade inte laget idag. Man lämnade inte sin målvakt i skiten, och man lämnade inte heller varandra i skiten.

Nu har det bara gått en match med nya formationer, igen, men det blev ett lyft.

Lance Bouma har jag sett totalt ofarlig, och direkt blek de senaste 10, 12, 15 matcherna. Han tände till av att åka ner i fjärdekedjan.

Emil Sylvegård funkar bäst med tvillingarna och Magnus Pääjärvi tillförde lite fart till Söderberg och Marcus Sylvegård.

Sedan har man kedjan med Händemark och Bryggman, som kompletteras av Johan Olofsson som en speedkula.

Jag är dock fortfarande lika förundrad över att Marcus Sylvegård utelämnas i powerplay. Farten är inte Sylvegårds starka sida, utan spetsen finns i hans skott och att han har rätt fina händer.

Varför nyttjar man inte den kompetensen?

Johan Olofsson har gjort det jättebra med Händemark och Bryggman. Jag tycker dock det är en gåta hur man kan gå från en fjärdekedja, till en tongivande kedja, och dessutom spela i precis alla moment.

Det blir lite allt eller inget, och det drabbar Sylvegård. Om han bara ska spela i fem mot fem, så minskar chanserna ordentligt att han ska producera några poäng.

I Växjö gjorde Joel Kellman debut för sin nya klubb.

Han briljerade inte, men sköt trots allt mest skott.

Kellman har väl sällan varit en spelare som kan driva en hel kedja, men han kommer att växa in i det och göra sina 35-40 poäng per säsong i Växjötröjan, var så säker.

Sedan tycker jag det är på sin plats att yttra några meningar om domarinsatsen. För en gångs skull.

Jag tycker det svajar lite för mycket i bedömningarna.

Man missar relativt klara, spelförstörande grejer, lite titt som tätt.

Linjedomarna har inte haft sina bästa kvällar av de matcherna jag bevittnat heller. Det här ständiga väntandet av att släppa puckar på tekningar är direkt farligt för mitt blodtryck, höll jag på att säga.

Dessutom finns det icingbedömningar som varit under all kritik den sista tiden.

Misstag gör alla. Mot Brynäs gjorde Johan Olofsson ett, Kalle Östman tappade sin markering på något mål och så vidare.

Det tillhör sporten.

Jag tycker domarnas insatser varit rätt svajiga och det har skett misstag, som med all säkerhet kommer att lyftas av deras coacher i ledningen.

Vi nöjer oss så, och hoppas på bättring.

Malmö – Växjö 3-1

1-0 22.03 Carl Persson (Forsberg)

2-0 37.07 Emil Sylvegård (Westerholm, Westerholm)

2-1 46.01 Martin Lundberg (Gustafsson)

3-1 46.54 Fredrik Händemark (Olofsson, Lerby)

TV-snack med Joakim Fagervall: