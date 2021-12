Deppigheten tillbaka – och Redhawks ineffektivitet

Foto: Bildbyrån

GÄVLE. Dmytro hade sin egen lilla shov på annandagen.

Två urläckra, öppnande passningar, som sänkte Malmö Redhawks försök att göra någonting vettigt av den här eftermiddagen.

På läktaren satt de närmast sörjande, som betalat in ett säsongskort.

Resten fick följa det på krogar inne i stan, eller framför TV-skärmen.

Den nygamla verkligheten är tillbaka, och det är sådana tider igen, då vi ska gå runt och vara deppiga.

Matchen mellan de två lagen i ingenmandsland av SHL-tabellen var väöl ungefär vad man hade kunnat förvänta sig.

Ett hemmalag som skulle spela sig fram till bästa läget.

Och ett bortalag som var tillbaka där man varit under stora delar av hösten. Som det ineffektiva laget, som vinner skottstatistiken förkrossande.

När det inte kom något riktigt bra läge, så väntade Greg Scott till han fick det gratis av Johan Olofsson i numerärt underläge.

Scott gör det som alla Brynäsare inte gör. Han strular inte, utan han skjuter direkt.

Pang och 1-0 i boxplay.

Malmö tyckte säkert de hade ganska bra kontroll på händelserna.

Ett hemmalag som hade skjutit ett skott, och ett Scott på en period var inte så mycket att oroa sig över.

Så länge man eliminerade sina egna misstag så skulle det förmodligen lösa sig ändå.

Det som framkallat störst jubel bland de närmast sörjande förutom bjudning till Greg Scotts 1-0 var när Simon Bertilsson visade upp ett fysiskt spel i inledningen av matchen.

Då klev Dmytro Timashov in i handlingen. Det var som att när ingen vågade skjuta, så fick han spela fram till öppna mål istället.

Framspelningen till Marcus Björks 2-0 var eftermiddagens läckerbit.

Sedan bjöd han på en ny fin framspelning till Oula Palve, när man nyttjade att bortalaget hade haft ett långt byte.

Detta hade kunnat bevittnas av nästan 8000 personer.

Hemvändarfest i stan, och folk som kanske inte sett ishockey på plats sedan den 26 december 2019, hade sin chans.

Men det blåste regeringen av för ett par dagar sedan.

Festen blev inställd.

Och där satt vi med några meters mellanrum, fullvaccinerade och bevittnade detta.

Jag ska inte älta det här för länge.

Jag konstaterar bara att jag ännu en gång fick se fullständigt absurda folkmängder på mellandagsreorna.

Utan att det finns ett vaccinationsbevis.

Men för alla som har gjort vad man blivit uppmanad till, dvs gått och vaccinerat sig, med dubbla sprutor, så blev det här vad vi nu ska få vänja oss vid.

Allt för att vara humana, och för att rätta in oss i ledet. För att inte belasta den sjukvården som krupit på knäna under snart två år.

Men för de trogna säsongskortsinnehavarna i Gavlerinken, och för alla som fått sina biljetter makulerade med någon dag kvar till julafton, så tickade i alla fall tre sköna poäng in på kontot.

För Malmö blev det ett bakslag, igen.

Nej, man var knappast utspelade. Tvärtom.

Men det var tillbaka till ineffektivitet, och slarv, som innebar säsongens 14:e nollpoängare, och en fortsatt kamp där nere i bottenskiktet av tabellen.

Oscar Alsenfelt var tillbaka för första gången sedan matchen mot Timrå den 2 december, och han hade inte så bästa dag på jobbet.

På målen kunde han väl mer eller mindre inte göra ett dugg, och det trillade tack och lov för hans del in ett par skott till, så han i alla fall fick känna på pucken.

Nu rullar det vidare.

Om två dagar ska vi bänka oss i Sveriges största hockeyarena som normalt sett tar 12.600 personer.

Då kommer Växjö på besök.

Senast de var i Malmö var den 30 september.

Då var det lapp på luckan. Varenda stol och ståplats var fullbokad efter att restriktionerna var släppta.

Nu är vi tillbaka i skiten igen, trots att varenda individ som var i Gavlerinken har minst dubbel dos med vaccin.

Deppigheten är tillbaka.

Brynäs – Malmö 4-0

1-0 17.32 Greg Scott (Molin)

2-0 25.33 Marcus Björk (Timashov, Bertilsson)

3-0 30.53 Oula Palve (Timashov, Rödin)

4-0 57.54 Dmytro Timashov (Palve, Danuelsson)

TV-Snack med tränare Joakim Fagervall: