SHL-kontraktet säkrat – halvvägs in i serien

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Oskarshamn är ett SHL-lag även säsongen 2022/2023.

Om någon nu fått för sig att det skulle bli ett ras, likt förra säsongen, så kommer det ändå inte att spela någon roll.

De 45 poängen man spelat in de första 26 matcherna, kommer att räcka, även om andra halvan skulle visa sig bli rekorddålig.

61 poäng är min utgångspunkt för att klara ett kontrakt.

Det är en poängsumma som Oskarshamn når, även om man får en svacka.

Klubben har som ambition att ta sig till slutspel inom en treårsperiod.

Givetvis är chansen riktigt stor att man löser det redan i år, men det främsta hotet, som relativt färskt lag i SHL är alltid att riskera att hamna i kvalmatchen för att spela sig kvar.

För att Oskarshamn ska nå de 61 poängen som alltid räckt, så behöver man spela in 16 poäng på 26 matcher.

Det är snarare troligt att man hunnit spela in de 16 poängen innan vi når omgång 40, eftersom man har ett hållbart spel, med flera fungerande kedjor och ett back och målvaktsspel som håller högre klass än väntat.

För att ge tydliga överblick av hur pass lite 16 poäng är på 26 matcher så är det tre poäng mindre än vad Djurgården skrapat ihop under första halvan på säsongen, och det är 0.62 poäng per match.

Ett snitt som är helt otänkbart att man faller ner till.

Därför är det bara att gratulera Oskarshamn.

Det blir inte kvalspel den här säsongen (heller). Det är snarare mycket troligt att man är ett av tio lag. Skulle man fortsätta hålla nuvarande poängskörd som är 45 poäng på 26 matcher, så landar man på 90 pinnar när serien summeras.

Då är man troligtvis någonstans mellan fjärde till sjätte lag i den här serien.

En oerhörd bedrift, och en stor portion credit till både spelarna och ledarna som gjort ett gigantiskt jobb med små resurser.

Martin Filander (Som inte ens var med idag på grund av sjukdom) gjorde Malmö till ett etablerat SHL-lag som assisterande tränare. Nu är han på väg att göra samma sak med Oskarshamn.

Han förlängde nyligen sitt kontrakt med klubben.

Han kommer absolut inte behöva oroa sig för att han ska stå i ett allsvenskt bås nästa säsong. Frågan är snarare hur lång tid han kommer att stå i båset framåt vårkanten, innan golfklubbarna kan plockas fram. Rätt lång tid, tror jag.