Ett bättre försvarsspel har givit fler poäng

MALMÖ. Redhawks hittade ett sätt att knipa två poäng mot Luleå.

Det borde varit tre, men i det läget man satt sig i, så är varenda poäng värdefull som kommer in på kontot.

Sedan säsongens bottennapp i Timrå förra torsdagen har man tagit sex av nio poäng.

Det har man gjort för att försvarsspelet blivit mycket bättre. Ett bra försvarsspel är alltid ett första steg, resten får man ta senare.

Malmö Redhawks fick iväg 40 skott mot ett Luleå som kom till spel med sex backar, med en Kim Johansson som kommit tillbaka från Björklöven.

Jonathan Andersson och inte minst Erik Gustafsson saknades. Men det var ett Redhawks som till stora delar sköljde över Luleå under matchen.

Det går alltid att gnälla på att två poäng borde varit tre.

Tittar vi tillbaka någon vecka i tiden så hade jag kunnat tänka mig att det stod typ 1-3 på tavlan när en sådan här match summerades.

Nu har Redhawks hittat vägar att vinna.

Nej, det sprakar inte om offensiven och ja, det finns att jobba på. Som att ligga i skottlinjen. Luleås enda mål var en följd av att man inte gjorde det.

Det finns trots allt så mycket som är bättre, jämfört med det man visade upp.

Försvarsspelet är en sak.

Powerplayspelet är en annan. De rödklädda tar sig in i zonen, och man etablerar tryck. Med lite självförtroende så kan det nog ringa där inom kort. Det gjorde mot Örebro och hade säkert kunnat göra idag.

En sådan som Carl Söderberg såg lite mer ut som i inledningen av säsongen, med sin styrka och förmåga att hitta medspelare. Hans formkurva kan vara på väg uppåt, för hans svaga insatser har egentligen gått i synk med laget.

Från att ha varit riktigt nere i skiten, med samma poängsumma som Timrå för bara en vecka sedan, så har man skapat ett litet glapp.

Bottenstriden är givetvis fortfarande ett faktum, och det kommer en nyckelmatch om bara tio dagar, och även direkt efter jul i mellandagarna.

Men nog tusan går Redhawks till tio dagars ledighet, och träning med en betydligt bättre känsla, en känsla av att man är på väg uppåt i form.

Dessutom tycker jag att Daniel Marmenlind bara blir bättre, och mer stabil.

Ett insläppt på 20 skott i afton, är hans kanske bästa insats, rent procentmässigt den här säsongen.

Frågan är hur tränarna tänker göra den 21:e mot Timrå. Oscar Alsenfelt har inte stått sedan den 2 december, och att plocka bort Marmenlind efter säsongsbästa, med en klassräddning på Konstantin Komareks straff vore inte att sända rätt signaler.

En underpresterande höstsäsong är över.

Men den avslutades åtminstone som den började under de sex första matcherna, då man tog två poäng per match i snitt. Det är så man också gör under de avslutande tre matcherna, och inte minst en känsla av att man kan.

Malmö – Luleå 2-1 efter straffar

0-1 08.00 Kim Johansson (Mattsson, Berglund)

1-1 12.56 Eric Engstrand (Ollas Mattsson, Ryan)

2-1 65.00 Johan Olofsson (Avgörande straff)

