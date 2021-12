Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

TIMRÅ.

”Malmö kan vara det mest råkassaste gänget jag någonsin sett. Och ändå ligger vi under. Hur!?”

Så kommenterade Timråsupportern ”Isak B” den första perioden när Malmö Redhawks på något obegripligt sätt lyckats få med sig en ledning in i paus efter att stundtals varit helt utspelade.

Nu hittade Redhawks ett sätt att förlora matchen ändå, och det är bara att konstatera att det är ett lag i totalt fritt val, som behöver energi och det kommer att krävas åtgärder, för det här kommer inte vända av sig själv.

Spelarna var skarpt delaktiga i beslutet att förlänga kontraktet med Joakim Fagervall.

Lugn och trygghet var två av nyckelorden som användes.

Man skulle bygga vidare på kontinuitet och efter att Fagervall lyckats vända skeppet under förra säsongen. Alla som följer Malmö Redhawks har god koll på den biten.

Efter matchen mot Djurgården har man gjort sina analyser, man har eftersökt var felet ligger.

Man anses jobba tillräckligt hårt, men man jobbar fel.

I matchen mot Timrå stod följande på spel:

Timrå med 22 poäng, mot ett Malmö med 25 poäng.

Snacka om sexpoängsmatch.

Rent krasst så var det antingen ett Timrå som hade hunnit i fatt, med en match mindre spelad, eller var det sex poängs försprång mot kvalplatsen.

Då gör Malmö Redhawks den kanske sämsta perioden man gjort på hela säsongen.

Man är tvåa på varenda puck, Timrå bara pumpar på, och det finns noll energi.

Den ena felpassningen efter den andra och ledningsmålet kom.

På något märkligt sätt lyckades Malmö Redhawks vända matchen genom att sticka upp och anfalla när skottstatistiken stod 13-1.

Man grävde in 1-1 och kämpade in 1-2.

Wow, laget gjorde mål, och laget hade fått någonting som i normala fall ger vilken energiboost som helst.

Ledningen i pausen och man kände att man kunde göra det.

Det var i det läget som Andreas Lidén på Sundsvalls Tidning berättade om kommentaren som fällts i deras liverapportering från matchen.

Signaturen ”Isak B” tog i för allt han kunde.

”Malmö kan vara det mest råkassaste gänget jag någonsin sett. Och ändå ligger vi under. Hur!?”

Isak, jag tror många som följer Redhawks kan känna exakt de känslorna.

Jag kan inte heller förklara hur de lyckades vinna i den första perioden.

Men de hade den ledningen.

Sedan kom raset.

På mindre än sju minuter hade Timrå gått från 1-2 till 4-2.

Genom rena bjudningar.

2-2 när välbetalda spelare som Lance Bouma och Joakim Ryan tyckte det var en god idé att spela nonchalant kring blålinjen och ge Joey LaLeggia ett friläge.

3-2 när Alexander Molldén tappade bort sig fullständigt i mittzon och i princip gav Timrå en två mot nolla mot stackars Oscar Alsenfelt.

4-2 när Carl-Johan Lerby tog en utvisning i mittzon och då sprätte Ty Rattie dit mål i powerplay när tidigare Malmöforwaden helt utan att behöva kämpa för det, fick stå och skymma Alsenfelt fullständigt, och forwards lät Rattie vandra in i slottet helt fritt.

Malmöledningen har påpekat saker som kan bli bättre.

I lördags efter matchen mot Luleå, sa Emil Sylvegård till mig att det här måste komma från gruppen.

Ska det vända så måste hela gruppen vilja gå samma väg.

Jag upplever inte en grupp som över huvudtaget sitter ihop. Det är så lojt och så oengagerat.

Så dåliga spelare är det inte.

Ledningen kan säkert sitta där och naivt tro att det ska ordna sig för att men petar i detaljer.

Min sanning är att detta kommer inte vända om energin inte studsar upp, och då kommer det att krävas åtgärder.

De åtgärderna är i min bok endast två möjliga:

# Man gör förändring i ledarstaben. Får in energi den vägen. Det behöver nödvändigtvis inte vara att man sparkar tränaren. Förra säsongen blev det lyckat när Tomas Kollar lyftes in för att skapa en energi som inte fanns.

# Man förändrar i spelartruppen. En av de välbetalda spelarna avpolletteras på samma sätt som man gjort med Jaedon Deschenau, och sätts rakt upp och ner på transferlistan. Man gör något som får hela gruppen att känna att det är allvar nu.

Det finns inte utrymme för någon som helst prestige från ledningen nu.

Kommentaren från Timråsupportern är så himla talande för hur Malmö Redhawks uppfattas just nu.

Det handlar inte ens om färgade, frustrerade egna supportrar, utan hur det faktiskt ser ut.

Laget är i ett lika utsatt läge som förra säsongen, och då var det största krisen sedan man blev ett SHL-lag 2015.

Att man sista fem minuterna visar upp någon form av inställning tror jag nästan fansen bara upplever som provocerande efter 55 tvärusla minuter.

Förlorar man mot Skellefteå på lördag, vilket anses som högst troligt om man tänkt uppträda på detta ointresserade sätt, så är man sämre rent poängmässigt efter 25 omgångar än vad man var förra säsongen.

Då hade man 27 poäng.

Just nu har man 25 poäng efter 24 matcher.

En väckarklocka om något.

Timrå – Malmö 4-2

1-0 04.01 Jacob Blomqvist (Lööke, Alvarez)

1-1 14.27 Ponthus Westerholm (Westerholm, Bryggman)

1-2 16.33 Lars Bryggman (Ryan, Händemark)

2-2 20.28 Joey LaLeggia (Utan assist)

3-2 23.28 Sebastian Hartmann (Hanzl, Westerlund)

4-2 27.09 Ty Rattie (LeLeggia, Alvarez)

Snack med Joakim Fagervall nedan: