Dags att inse var man befinner sig

Hur står det egentligen till i gruppen, Malmö Redhawks?

Får ni ihop det? Är det harmoni?

22 matcher in i seriespelet så är känslan att de behöver tid.

En tid som inte finns.

Nu är det dags att omvärdera vad man vill göra med den här säsongen.

Det håller inte.

Mörka november är alldeles snart över.

Det ska bara spelas en match till, och det blir månadens viktigaste match.

Facit så här långt är en trepoängare på hela månaden, när man vann mot Färjestad borta.

Annars är det här ett lag som fortsätter ha stora svårigheter att spela bra i 60 minuter.

En bra förstaperiod (Känner ni igen det, Malmöfans?) och man hade lyckades hålla undan Luleå. Det såg ut att fungera på ett bra sätt i backparen, som var lite förändrade. Man höll det enkelt, man såg till att undvika de långa anfallen och prioriterade att få ut puckarna. Man höll det enkelt.

Som en liten skänk från ovan fick man avsluta med powerplay, och även inleda andra perioden med ett PP-spel.

Perfekt slagläge.

Normalt sett.

Vad händer då?

Man kommer knappt ur egen zon, genom att spela smått och får gigantiska problem med Luleås press.

Så pass stora att man släpper in 1-0 i boxplay.

Bra förstaperiod, powerplayspel och ingenting för det. Istället tung uppförsbacke när Luleå förmodligen kände att man inte ”var där”.

Då blev det istället gigantisk uppförsbacke.

Uppförsbackar är inte Malmö Redhawks grej.

Vid ett enda tillfälle den här säsongen har man vänt ett underläge till seger. Det var hemmamatchen mot Linköping när 0-1 blev 5-1.

Det finns exakt noll synk i kedjorna, och det blandas i tombolan gång på gång.

Dessutom är det energifattigt.

Eftersom man uppenbarligen inte får ihop detta, så är det nu, när laget är ute på roadtrip, som det ska ske.

Man ska kasta 22 matcher i papperskorgen, och ta ett avstamp här och nu.

Det måste ske helt prestigelöst inom gruppen, annars kan det inte lyfta någonstans.

Alla starka individer måste ena sig och ta det från denna punkt.

Och denna punkt är att vaket inse var man befinner sig.

I botten av tabellen.

Utanför slutspel. Långt från topp sex och lag underifrån som visserligen inte har någon större fart i sitt poängsamlande, men det kan snabbt bli allvar.

Därför är det nu två steg som bör gälla.

Steg 1: Vinn tillräckligt med matcher för att undvika två lag bakom. Då handlar det om Timrå IK och Djurgårdens IF, som är placerade på plats 13 och 14 i tabellen.

Steg 2: Om man klarar av steg 1, försök få ytterligare två lag bakom, och gå till slutspel.

Det går inte att blunda för situationen Redhawks befinner sig i.

När match nummer 22 hade spelats förra säsongen gick man upp från 15 inspelade poäng, till 18.

De efterföljande tre matcherna hade man 27 poäng, efter tre raka segrar ytterligare.

Det innebär således att när Redhawks avslutar sin turné på bortaplan, på lördag i nästa vecka så har man spelat den 26:e matchen.

Just nu har man 25 poäng, och ligger just nu sju poäng före föregående säsong. Skulle det inte rassla in poäng under matcherna mot Djurgården, Timrå och Skellefteå, så riskerar man att vara lika svaga.

Då pratades det inte om någonting annat än att försöka ta sig ifrån botten.

Det är exakt vad det borde pratas om här och nu också. Allt annat blir, åtminstone i min värld, naivt.

Luleå-Malmö 4-0

1-0 21.03 Oscar Engsund (Berglund, Brännström)

2-0 26.52 Pontus Andreasson (Brännström, Connolly)

3-0 50.56 Carl Mattsson (Andreasson)

4-0 54.18 Brendan Shinnimin (Fröberg, Lepistö)

Snack med tränare Joakim Fagervall efter matchen mot Luleå: