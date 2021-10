Det får vara slut med ursäkter

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

VÄXJÖ. Ny match och nytt ras bakåt.

Redhawks ineffektivitet fortsätter, men det här var ett steg i en helt annan riktning än den man hade mot Skellefteå häromdagen.

Vad man däremot behöver göra är att ta ett omtag om sin defensiv. Mot bra lag så smäller det direkt och ännu en gång kan man konstatera att Redhawks motståndare får alldeles för enkla mål.

Och det faller på individuell nivå, igen.

Oscar Alsenfelt hade sin sämsta kväll för säsongen mot Skellefteå.

Daniel Marmenlind hade det mot Växjö.

Samtidigt kändes det väldigt tydligt vad Växjö pratat om. Marmenlind var ett spöke för Växjöspelarna på försäsongen.

Alla mål utom ett kom mellan benen.

Offensivt så var det här ett klart steg upp. Samtidigt hjälper det ingenting när det verkar vara det enda som är roligt.

Jag var inne på att varenda spelare måste gå till sig själv efter Skellefteåhaveriet. Jag är helt säker på att man också gjorde det, för oj vad påkopplat det kändes.

Problemet var bara att det bara var i ett offensiva man verkade vara särskilt påkopplad.

Därmed är det väl egentligen bara för varje spelare att gå tillbaka till sig själv – igen.

Vad gjorde jag bra? Vad gjorde jag direkt dåligt?

Då kommer man komma fram till att man inte spelar som ett lag i det defensiva spelet och att man måste hålla ihop det bättre.

Ska sanningen fram så är det inte mycket ursäkter som snart kommer att finnas kvar för det här Malmölaget.

Det är det överlägset bästa man ställt på benen sedan klubben gick upp 2015. Så här namnkunnigt har det inte varit på säkert tjugo år, men det gäller också att leverera.

Det är inget fel på backsidan, som många säkert vill få det till. Det finns gott om klass, och den är bättre än förra året.

På det berömda papperet alltså.

Det gäller att leverera också.

Jag tror att en sådan som Fredrik Händemark också kommer att bli bättre och bättre. Han är ändå en gigant med sitt spel över hela banan, när han väl är inne i grejerna.

Magnus Pääjärvi bör också kunna stabilisera upp det ytterligare.

Men naturligtvis, det gäller för alla backar att kolla sig själva i spegeln i första hand. Att inte bjuda bort vidöppna lägen, som gör det svårt för målvakterna.

Målvaktssidan är tillräckligt bra för att stå sig väl

Sedan måste man också ge Växjö en eloge. Dels för den ruskiga effektiviteten, men även för tredje perioden.

Det är svårt att hitta något mer ”Växjöigt” än det man visade upp då. Ledning 5-3 och man fick egentligen bara klockan att gå. Malmö som dominerat skotten totalt i de första perioderna fick iväg sitt första skott under matchens sista minuter.

När laget väl varit effektiva nog, så var det inget snack om var den här kvällen skulle sluta.

Så stabilt kan man agera som ett topplag. Dit har Malmö Redhawks en bra bit, men man har åtminstone ett material för det.

Magnus Pääjärvi kommer in i laget inom kort. Kanske på måndag eller på torsdag. Jag hör också att Marcus Sylvegårds comeback troligtvis sker lite tidigare än väntat. Kanske redan mot slutet av nästa vecka.

Då har Malmö ett ruskigt starkt offensivt lag.

Just det, offensivt.

När defensiven faller på plats så kommer man vara ett riktigt bra lag.

Men ursäkterna får vara slut. Det är dags att prestera med det material man faktiskt har.

Växjö – Malmö 5-3

1-0 01.24 Pontus Holmberg (Reider, Vainio)

1-1 08.19 Kalle Östman (Engstrand)

2-1 10.20 Tobias Reider (Lundberg, Calof)

2-2 16.18 Emil Sylvegård (Westerholm, Westerholm)

3-2 25.38 Richard Gynge (Lycksell, Rosén)

3-3 26.49 Carl Söderberg (Ryan, Händemark)

4-3 32.10 Pontus Holmberg (Gustafsson, Gustafsson)

5-3 36.58 Ludvig Claesson (Nilsson, Josefsson)

Video med Joakim Fagervall efter match: