Läge att rannsaka sig själv

MALMÖ. Om man uppträder naivt och som ett halvt juniorlag så kan man egentligen skjuta hur många skott man vill.

Förmodligen vann Malmö Redhawks en hel del underliggande statistik den här kvällen och åtminstone skottstatistiken rätt stort.

Men matchen var det Skellefteå som vann – med tennissiffror.

En näsbränna som heter duga. Så här uppträder man inte på sin hemmaplan.

Jag har all förståelse för att det kan bli fel för juniorer. Eller att man gör något misstag ibland. Sånt händer.

Men när det är så oerhört konsekvent så är det någonting som inte står rätt till. Då är det en ren inställningsfråga.

När Peter Andersson var huvudtränare så brukade han konsekvent prata om att vinna kampen framför mål och inte ge Skellefteås skickliga spelare något utrymme.

Malmö gav visserligen bara Skellefteå 23 skott, men det var returer där man fick fri gata och det kändes allmänt förvirrat när de väl fick fast Malmö.

Försvarsspelet kändes som rena alibispelet, och passningsspelet under all kritik.

Där bak har också Skellefteå klass.

Gustaf Lindvall vann målvaktsmatchen överlägset. Oscar Alsenfelt är inte uppe på sin normala nivå. Än.

Lindvall tog över 30 skott, varav en hel del kändes som farliga ganska farliga lägen.

Men Skellefteå överlag osar så oerhört mycket klass. Importvärvningarna har varit träffsäkra, och den här kvällen lossnade det till och med för tysken Tom Kühnhackl som varit iskall offensivt för västerbottningarna.

Att det finns klass i Jocke Lundström, Möller, Pudas och de gamla vanliga är ingen nyhet.

Det har gått 24 dagar sedan Malmö Redhawks tog en trepoängare. Svackor kommer alltid under en säsong.

Det ser jag inte som något konstigt. Däremot börjar det bli en snudd på pinsamt lång tid och det första ordet som kommer upp när det gäller hur man tar sig an situationen är ordet självrannsakan. Det är inte första gången man är på bjudningshumör, eller alldeles för ineffektiva.

Det är bara att gå fram till en spegel för varenda spelare, kolla i den, konstatera om man kunde gjort några saker bättre, och ta sig vidare från detta.

För det bör man ändå göra, med det materialet man besitter.

Malmö Redhawks har en budget på fem-sex-sju miljoner mer än förra säsongen. Allt är inte pengar, men det har en stor betydelse. Man har tagit 17 poäng på 13 spelade matcher. Det är snitt som knappt håller för att ta sig till åttondelsfinal.

Kort sagt, det är läge att leverera nu. Man behöver åtminstone inte bjuda bort mer nu, för då kan det snart börja bli riktigt obehagligt.

Malmö – Skellefteå 1-6

0-1 01.10 Jonathan Johnson (Wilsby, Hawryluk)

1-1 03.58 Carl Persson (Lauridsen, Bouma)

1-2 07.21 Oscar Möller (Nilsson, Kühnhackl)

1-3 09.49 Tom Kühnhackl (Granberg, Lindström)

1-4 23.21 Jayce Hawryluk (Pudas, Lindström)

1-5 41.58 Elias Stenman (Pudas, Forsfjäll)

1-6 55.22 Tom Kühnhackl (Pudas)

