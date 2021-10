Stark moral kan stärka självförtroendet

Carl Söderbergs avgörande mål. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Moralen är det inget fel på.

Kanske kan också vändningen och att faktiskt slå ännu en serieledare, precis som förra helgen mot Skellefteå, vara en boost för självförtroendet.

För känslan var att det här var en tam inställning som höll på att sluta illa med ännu en förlust på hemmamatch.

Redhawks måste bli bättre på så många plan, annars kommer det inte lyfta i någon tabell.

Frölunda var kanske det laget jag sett Malmö Redhawks den här säsongen, som varit svårast att skapa målchanser mot.

Otroligt mycket utsida och även om skotten var överlägsna i den första perioden, så var det sminkade siffror.

Redhawks passningsspel var slarvigt, och skärpan var inte riktigt där.

Känslan var att det här var på väg mot en stensätter förlust. När Ryan Lasch och hans kompisar behövde en minut i sitt första powerplay, och när Patrik Carlsson satte 0-2 en bit in i den tredje så var det exakt ingenting som pekade mot en Malmöseger.

Men hockey är hockey, och moral i en grupp betyder mycket.

1-2 på en retur, och skärpa och målskytteegenskaper när Ponthus Westerholm fick sitt första riktigt skarpa läge, så var de plötsligt 2-2.

Trots att Frölunda tryckte in 2-3 genom en bomb från Anders Grönlund (Visst gör den förre IKP-backen ”alltid” mål mot Malmö?), så lyckades man hämta in.

Och trots att Frölunda ägde stora delar av förlängningen så kunde Carl Söderberg avgöra.

På tal om Frölunda. Det är helt galet vilken klass amerikanen Ryan Lasch håller. Det här är ingen nyhet för någon som följer SHL, men han kommer hem, och vräker in poängen han alltid gör. Precis som vanligt.

Jag tror det här kan betyda mycket.

Att vända en match från underläge var första gången den här säsongen. När motståndarna tagit ledningen i matchen alltså.

Och att ändå göra fyra mål under typ 15 minuter från 49:e till 64:e minuten är starkt.

Redhawks behöver samla självförtroende, och de som ska göra mål, behöver göra mål.

Två poäng in på kontot en sådan här dag tror jag man tar alla dagar i veckan.

Malmö – Frölunda 4-3 efter sudden

0-1 31.05 Jens Olsson (Lasch, Spacek)

0-2 45.11 Patrik Carlsson (Lasch, Sundström)

1-2 47.51 Carl Söderberg (Lassen)

2-2 48.54 Ponthus Westerholm (Lerby, Sylvegård)

2-3 49.28 Anders Grönlund (Lasch)

3-3 59.11 Adam Ollas Mattsson (Ryan, Söderberg)

4-3 63.40 Carl Söderberg (Lerby)

Snack med tränare Joakim Fagervall efter matchen: