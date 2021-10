Han tog inte chansen

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Redhawks åkte på en strafförlust i Gävle.

Men som den här matchen utvecklade sig, så får poängen man får med sig hem till Skåne ses som en okej poäng att ta.

Vad som däremot är klart är att Jeadon Descheneau inte tog den chansen han fick idag, och att det fick vara nog hos tränarna efter elva minuter i den tredje perioden.

Då fick kanadensaren uppsöka bänken.

Under tiden Marcus Sylvegård är borta så kommer förmodligen en annan spelare att spela där.

När Descheneau värvades så var jag ganska positiv.

En spelare som var intern poängkung hos en konkurrent i SHL, som jobbar hårt och vet hur man spelar på ett smart sätt i en svårt liga. Som man fick rätt billigt.

Det är bara att konstatera att elva matcher in, så har min analys av Descheneau varit felaktig.

Det enda som varit rätt är att man fått honom billigt.

Onödiga utvisningar i anfallszon, tamt försvarsspel och massor av pucktapp. Det är väl så vi kan summera hans första tid.

Jag har all respekt för att det kan ta tid när man kastas rakt in, men det är inte där det brister. Det är det stundtals nonchalanta försvarsspelet som är det överraskande mest svaga kring kanadensaren.

Om det inte kuggar i framåt, och att man kastas rakt in i seriespel är sin sak. Men det började redan på Calle Själins mål i Leksand i premiären, där han inte fullföljer situationerna i egen zon.

Ibland leder det till farliga chanser, ibland leder det till utvisningar, och ibland leder det till mål.

Efter elva minuter av den tredje perioden så fick tränarna nog.

Jag tar med mig Joakim Fagervalls ord inför matchen.

– Spelar man där och får chansen, så gäller det att ta ansvar också.

Det gjorde inte Jaedon Descheneau.

De sista nio plus fem minuterna av matchen, så spelade han inte.

Jag tror inte det blir han som spelar bredvid Söderberg och Bouma på lördag.

Då tror jag mycket väl det kan bli Kalle Östman som spelar där mot Frölunda.

Ska Fagervall röra om i övriga kedjor?

Jag tycker ändå inte det. Det är klart att tvillingarna Westerholm och Emil Sylvegård producerar alldeles för lite poäng framåt just nu, men jag tror ändå man ska försöka behålla en viss kontinuitet.

Hade de stått på noll produktion, så hade jag köpt det, men inte nu.

Sedan är det inte lätt att spela mot ett lag som Brynäs som ställer upp i mittzon med sin mur. När pucken väl var inne i anfallszon, som skapade ändå kedjan chanser.

Det man kan gnälla på är att den riktiga skärpan saknas. Jag ställer mig dock tveksam till om den skulle bli bättre av en ny omgivning.

Svaret inom mig blir ett nej, därför ska de också fortsätta spela tillsammans.

I Brynäs tyckte jag det var kul att se vilka steg Trelleborgaren Oscar Eklind tagit de senaste åren. När han lämnade Redhawks var han knappt en färdig allsvensk spelare.

Nu känns han som en klart färdig SHL-spelare i sin roll, med sin tyngd och sättet att vinna puckar. En spelare som betyder otroligt mycket för sitt lag.

Brynäs – Malmö

1-0 39.47 Anton Rödin (Bertilsson, Bergman)

1-1 53.43 Kalle Östman (Ollas Mattsson)

2-1 65.00 Noel Gunler (Avgörande straff)