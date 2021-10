Malmö lät Luleå vara bra

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Inför den här matchen var orden tydliga från Malmötränaren Joakim Fagervall.

Han visste om att det väntade ett desperat gäng från Norrbotten, ändå hade han inte ett lag som stämplade in jobbet under 60 minuter, och när man ändå fick in en kvittering, så lät man Luleå diktera villkoren fullständigt sista fem minuterna, och rättvist kunde Luleå då också trycka in 1-2 med 42 sekunder kvar.

Jesper Wallstedt var en gigant i motståndarkassen, men ska sanningen fram så var Malmös skarpa målchanser lätträknade.

Ett stukat Luleå.

En lätt match?

Det verkar som att Malmöspelarna hade den inställningen.

Då kan man inte sitt Luleå. Med ”Bulan” vid rodret, så kan man stöta på ett av de mest svårspelade lagen. Han ökade på istiden ordentligt på vissa backar och matchade Jonathan Andersson, Julius Honka, Fredrik Styrman och inte minst Erik Gustafsson stenhårt.

Med deras gigantiska jobb, så var det väldigt mycket utsida och bekvämlighet från Malmöspelarna, även om man precis som tidigare inledde första perioden på ett övertygande sätt.

De få riktigt skarpa lägena som Redhawks förmådde att skapa, bortsett alla skott från långt håll, de stod Jesper Wallstedt i vägen för.

Det var en sådan kväll för Malmö.

Åndå bjöds man in i matchen. Med åtta-nio minuter kvar, så tog Luleå en tvåminutersutvisning, och Brendan Shinnimin ”abjusade” till sig en tvåa samtidigt som gav två minuter i fem mot tre. Det tog 1.54, så kunde inte ens Jesper Wallstedt stå emot, när Joakim Ryan gjorde sitt första mål i Malmös tröja.

Det som händer efter det är kanske det som är mest häpnadsväckande.

Då har Luleå sina bästa fem-sex minuter i matchen i stort sett. De krigar fram läge, efter läge, och Malmö såg ut som när man försvarade ledning i Örebro i lördags.

Till slut kunde Juhani Tyrväinen sätta 1-2 på en retur, när det varit i stort sett total hönsgård i Malmös försvar.

Har man väl lyckats lösa en poäng efter en svag match, så ska det inte få se ut på det sättet. Då gäller det att vara extremt tajt, och kanske till och med kunna kriga till sig en straffseger.

Men för Luleå var det en moralseger deluxe. Faktum är att en sådan här insats kan vända en hel säsong. Otrolig arbetsinsats från varenda en.

***

Redhawks har spelat fyra hemmamatcher. På dessa har man förlorat tre.

Det förtroendet gentemot sin hemmapublik ska inte underskattas. Visst kan det hända att man förlorar matcher, men det ska inte behöva se ut som det gjorde ikväll.

Jag är rätt säker på att publiken ändå kände att man fick se ett lag som gjorde bra matcher i förlusterna mot Färjestad och Växjö.

Idag tror jag de flesta lämnar arenan besvikna. Det är inte bra alls, när man precis fått tillbaka publiken på läktarna.

Joakim Fagervall var inte direkt nöjd, och valde att inte ge positivt till en enda spelare.

Så arg har jag inte sett honom under hela sin period som tränare, och jag tippar på att det kan bli en och annan näsbränna för spelarna inför derbyt klockan 18.00 i Ängelholm på lördag.

***

Sedan måste man göra någonting åt iskvaliteten i Malmö Arena.

Den borde innebära en fördel för hemmalaget, som får spela på den i 26 omgångar. Men det var Malmöklubbar som den hoppade mest över.

***

Malmö – Luleå 1-2

0-1 26.15 Julius Honka (Fröberg, Komarek)

1-1 53.25 Joakim Ryan (Söderberg, Westerholm)

1-2 59.18 Juhani Tyrväinen (Andersson, Brännström)

Video med Fagervall efter matchen: