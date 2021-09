Vem gör flest mål av bröderna?

Emil och Marcus Sylvegård.Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

Försäsongen är över för Malmö Redhawks.

De som utan tvekan satt störst avtryck för Redhawks finns längst bak och längst fram.

Daniel Marmenlind i målet, och Marcus Sylvegård framåt.

Visserligen är det lite så en försäsong brukar se ut. De yngre vill visa framfötterna och ingen veteran har väl någonsin ägt en försäsong.

Men en fundering är om Emil Sylvegård verkligen blir den främsta målskytten av bröderna under de 52 omgångarna av SHL, som nu gäller.

Tveksamt, om Marcus får den rollen han har nu.

I morse presenterades Jaedon Descheneau. Utgångsplanen med ”den sista värvningen” var säkert att det skulle vara ett komplement till Carl Söderberg och Lance Bouma.

Nu? Glöm det.

Det går inte att peta undan Marcus Sylvegård från den platsen. Dessutom vet jag att Söderberg gärna vill ha kvar Sylvegård där.

Även om Marcus Sylvegård gjort ett eller två mål ikväll (Lance Bouma kan ha varit på den första) så är det solklart att Marcus Sylvegård gjort flest mål och gjort flest poäng under försäsongen.

Inför matchen mot Oskarshamn hade han gjort fyra mål och tre assist under försäsongen, trots att han stod över Västeråsmatchen i lördags, som för övrigt blev enda förlusten som Redhawks hade under försäsongen.

Emil Sylvegård blev främsta målskytt i Malmö under säsongen som gick. 17 mål tryckte han in. Det är toppkvalitet i SHL.

Under försäsongen, där han haft skadeproblem har det blivit noll.

Inte för att det lär betyda särskilt mycket. Han kom upp i 17 trots att första målet kom först i mitten av oktober förra säsongen.

Frågan man ska ställa sig är däremot om Emil verkligen blir den bästa Sylvegårdaren i år?

Om Marcus spelar i förstakedjan och i den första powerplay-uppställningen så kommer det bli den yngre som gör flest mål.

Även om Emil förmodligen kommer ligga på någonstans mellan 13-20 mål.

Honom finns det exakt noll anledning att känna oro för.

Vad gäller Marcus Sylvegård så finns det en hel del som pekar på att det inte är någon yngling som briljerar på försäsongen.

Han var lysande redan i slutspelet, har mognat ordentligt under sommaren och innan dess, under sina år i Växjö, så räkna inte med att han faller igenom när det vankas seriespel.

Naturligtvis håller han inte nuvarande snitt, för det är i stort sett ett mål per match. Men det finns absolut anledning att tro att han kan leverera riktigt starkt och att utfallet blir bra.

Tillsammans med Daniel Marmenlind har de varit bäst på försäsongen. Av samtliga.

Nu blir det att gnugga på under en veckas tid. Defensiven kommer man aldrig att tumma på, men att spetsa till offensiven lär stå högt upp på listan.

Sedan finns det detaljer att slipa på. Bjudningar, likt det man bjöd på när Oskarshamn gjorde 2-2 ska minimeras i stort sett totalt. Speciellt när man spelar tuffa bortamatcher som premiären mot Leksand är.

Till sist. Finns det någon risk för att Malmö Redhawks har varit årets HV71 under försäsongen? Laget som vann i stort sett allt.

Det tror inte jag. Då var HV71 till stor del översminkat av ett starkt powerplay, och blev ordentligt synade när serien startade.

Något starkt powerplay har Redhawks inte kunnat skryta med under årets försäsong i alla fall. Även om det blev utdelning ikväll.