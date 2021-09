Den säkraste värvningen man kunde göra

Foto: Bildbyrån

Jaedon Descheneau.

Så heter alltså Redhawks sista forwardspusselbit som blev klar innan serien startar.

En värvning som säkert kan göra en del besvikna, men det är också en värvning som kan vara precis vad man behöver.

Spelare som varit i ligan tidigare har nämligen varit ett mer eller mindre ständigt framgångsvapen för klubben sedan man klev in i SHL.

Det fanns säkert de som hade förväntat sig en superstjärna.

En spelare som ”skulle göra skillnad”.

Gör Jaedon Descheneau det? Tveksamt, om vi ska vara ärliga. Men jag blir förvånad om han landar under 25 poäng, och sett till det priset jag hör att man betalat, så tror jag det kan bli ett rätt bra utfall per satsad krona.

Men faktum är att det inte behöver vara en alltför dum värvning.

Han är högerfattad, han har farten, han är bra tränad, har en relativt låg ålder, referenserna om personligheten är bra och han var trots allt Brynäs interna poängkung förra säsongen.

Men det viktigaste. Han är inkörd i SHL och vet vad det handlar om.

Under Redhawks sex andra säsonger har det varit exakt 15 importspelare på forwardsidan, om vi räknar bort danskar.

Fem av dessa hade spelat i ligan tidigare under minst en säsong

Det handlar i tur och ordning om Eric Himelfarb, Kent McDonell, Ilari Filppula, Rhett Rakhshani och Konstantin Komarek.

Jag kan utan att tveka kalla fyra av dessa spelare för lyckade.

Sedan lyckades väl inte Eric Himelfarb riktigt, men det var å andra sidan en ”fribiljett” under första året i SHL, för att han skrev på som SHL-spelare under sista delen av HockeyAllsvenskan.

De andra tio, undrar ni?

Joey Tenute, Peter Mueller, TJ Galiardi, Adam Burish, Andy Miele, Matias Myttynen, Jan-Mikael Järvinen, Joe Veleno, Adam Johnson, Quinton Howden och Matt Puempel.

Vän av ordning anmärker förstås på att Burish kom från Växjö. Men det var från ett Växjö som bara ville ha kvar honom någon månad när han gjort intåg i ligan.

Övriga? Noll erfarenhet av SHL-spel.

Joey Tenute och Matias Myttynen hade lyckats bra i HockeyAllsvenskan, och gjorde inte bort sig.

Andy Miele var bra I offensiven, men ansågs inte duga i den strikta defensiven. Och försvann.

Adam Johnson hade matchvinnaregenskaper, men drog när det inte passade honom. Peter Mueller kom visserligen igång. Till slut. När alla problemen sidan om var bortstädade.

Summeringen är ändå glasklar. Spelare som man inte vet har spelat i SHL tidigare är en stor risk.

Felprocenten är hög. Visst kan man träffa rätt. Men historiken den här klubben haft under 15 tillfällen ljuger inte.

Malmö Redhawks har lyckats klart bäst när man värvat en spelare som har varit i ligan tidigare.

Det har Jaedon Descheneau, och så länge ingen förväntar sig att han ska vara en frälsare, så kommer det nog bli en ganska pålitlig kraft framåt.

Eftersom man heller inte lagt ut den typen av stora pengar man hade kunnat göra i somras, så är min övertygelse stor om att man säkert kan landa in något under säsong också.

Men här och nu, så var det nog det bästa man kunde plocka in.

32 poäng i ett svagt Brynäs kan i bästa fall bli mer i Malmö. Men skulle det ”bara” bli 27, så kommer det ändå inte vara felinvesterade pengar.