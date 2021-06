Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Västerås värvade Alexander Molldén från Kristianstad.

Innan han ens hunnit spela en match för VIK, så är han borta, när Malmö Redhawks presenterat honom som sitt nyförvärv.

Exakt på samma sätt som när Västerås värvade Josef Ingman från Karlskrona, och han försvann innan ispremiären.

Regelverket är tydligt, och det finns förstås saker som måste regleras, även om HockeyAllsvenskan en gång skrev på avtalet och faktiskt får stå sitt kasst.

Först behöver vi slå fast en sak.

Avtalet är skrivet så att det ska gynna båda parter.

De allsvenska lagen går INTE lottlösa, hur jobbigt det än må vara att tappa spelare sent, så är det den delen i avtalet som smärtar hårdast för HA-lagen. Att man kan riskera att tappa spelare sent.

Uppsidan innan det är att man får betalt för spelare som har utgående avtal i sina respektive klubb, för en övergång till SHL.

Jag upprepar: Oavsett om de har ett utgående kontrakt.

Detta betalas från den pott som SHL-lagen är skyldiga att betala in till, för att det ska kunna betalas en ersättning till de här HA-lagen.

Det var därför som BIK Karlskoga fick miljonbelopp för Filip Roos och Linus Karlsson, och det var därför som Södertälje har fått fina pengar för både Nick Olesen och Hugo Gustafsson. För att nämna några.

Detta är spelare som sedan 90-talet, så Bosmandomen trädde i kraft, ska få gå fritt, var de vill, när kontrakt går ut, utan en övergångssumma.

Ändå ersätts HA-lagen.

Ändå är det läge att se över avtalet.

Det går ut om två år.

Två saker är det jag skulle vilja se en reglering på.

Nummer ett är att datumet måste flyttas, så det inte kan ske övergångar en bra bit in i juli. Nu vet jag om att det är juni och det är väl någonstans i de här trakterna jag skulle vilja se ett slutdatum.

Nummer två anser jag dock nästan ännu mer viktigt. Det är att spelare som genomfört en övergång inom HockeyAllsvenskan (Som Molldén till Västerås från Kristianstad) i år, ska ha ”bränt” sin möjlighet till att byta en gång ytterligare.

De spelarna borde undantas från den här regeln.

Skulle det här ske, så kommer vi dock få se konsekvenser.

Den första konsekvensen är att spelarna bara skriver ett årskontrakt i HockeyAllsvenskan, och nummer två är att spelarna som ligger på gränsen, kommer att avvakta med att skriva avtal, till man verkligen kollat av SHL-möjligheterna.

För mig är det den bittra verkligheten man lever i som lag i en andraliga.

Hotet från den större finns där alltid.

Även om HockeyAllsvenskan har ett gigantiskt intresse, sett till hur den ekonomiska fördelningen är mellan ligorna, så är det trots allt så att SHL är en liga som ligger högre i seriesystemet och det är där spelarna som spelar i Sverige, vill spela.

Jag ser gärna en lösning på ett problem som verkligen finns. Men jag är verkligen rädd att det blir svårt att genomföra mycket bättre. En helt fri marknad skulle förstås varit ett alternativ, men då är HockeyAllsvenskan ändå chanslös, eftersom ekonomiska klyftan för stor och man kommer inte ha en chans att stå emot de stora drakarna.

Därför är min slutsats att det i grund och botten måste förhandlas ett bättre avtal från HockeyAllsvenskan och de avtalen man skriver.

SHL drar in tio gånger så mycket på sitt TV-avtal i stort sett.

Sanningen är inte att SHL är tio gånger roligare att titta på. Sanningen är att tittarsiffrorna i vissa allsvenska matcher, rentav är bättre än SHL-matcher.

Sedan kommer man förstås få svårt att komma ifrån att spelarna vill spela så högt upp som möjligt. Men har man ekonomiska muskler att kunna mäta sig lite bättre mot SHL-lagen, så är det i alla fall ett litet steg på vägen.

Därför måste detta vara av hög prioritet för HockeyAllsvenskan i framtiden. Nu hatar hockeyfans att jag använder detta ordet. Men ta betalt för er produkt! Och börja där.

Resten är inte löst över en sommar, men nu är det dags att se över detta på riktigt allvar.