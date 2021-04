Redhawks redde ut det – nu ska man se framåt

Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

Det har nu gått ett antal dagar sedan Malmö Redhawks säsong tog slut.

En säsong som gick upp och ner.

Med tanke på hur säsongen såg ut i början, så är det givetvis bara att lyfta på hatten för hur man redde ut det.

Detta gjorde man riktigt bra!

Det som slår mig när jag tänker på Redhawks läge är att man aldrig drabbades av panik.

På något sätt så accepterade man läget, och jobbade sig lugnt och fint därifrån.

Man justerade det man behövde i spelet, tränaren satt tryggt, och man förstärkte det som behövde förstärkas utan att bränna sin ekonomi.

Det sägs att klubben kommer att göra ett plusresultat denna säsongen och bara det är en bedrift som är smått sanslös.

Man kan givetvis hylla klubben för att man tog sig ur den situationen man befann sig i. Det är jag den första att göra också.

När man förlorade matcherna i en rak följd på hemmaplan i december så var min känsla att det här är kört.

Det blir kval.

Men då kom vändningen och det är starkt.

Samtidigt så hade man ett naivt ingångsvärde till säsongen, när man med en väldigt svag trupp gick in med höga målsättningar. Det tror jag man dragit lärdom av.

Därför tycker jag man ska se framåt, med just lärdomarna.

Det som hände september, oktober, november och till viss del i december, är saker man tog lärdom av redan under säsongen. Det behövs spelare som kan göra skillnad.

Det behövs några spelare som kan bryta mönster, som kan göra skillnad.

Det tror jag kan kommer gå in i säsongen med.

Nu väntar individuella samtal för Patrik Sylvegård, tränarna och spelarna.

Sedan väntar semester i ett par veckor, innan sommarträningen sätter fart. Den börjar sent, även om man åkte ut i en åttondelsfinal.

Den lär börja i maj någon gång, och då kommer man få cirka två månader på sig innan sommarsemestern, och sedan väntar is.

Var står då lagbygget?

Relativt långt fram, skulle jag säga.

Vi har redan avslöjat att Västerviks målvakt Daniel Marmenlind ansluter, och att Djurgårdens center Kalle Östman är klar.

Ni som sett Västerviks matcher i det allsvenska slutspelet vet att Oscar Alsenfelt kommer få en mycket större konkurrens och avlastning till nästa säsong.

Med Kalle Östman kommer en center som är god för 25-30 poäng. Kanske till och med mer än så.

Så här tror jag man tänker kring lagbygget.

KLARA:

Oscar Alsenfelt

Adam Ollas Mattsson

Anton Olsson

Helge Grans

Markus Lauridsen

Oliver Lauridsen

Malte Setkov

Emil Sylvegård

Adam Brodecki

Victor Backman

Carl Persson

Lars Bryggman

Christoffer Forsberg

Eric Engstrand

Pathrik Westerholm

Ponthus Westerholm

FÖRLÄNGER TROLIGEN:

Matias Lassen

Johan Olofsson

NYFÖRVÄRV KLARA:

Daniel Marmenlind

Kalle Östman

NYFÖRVÄRV SOM LÄR BLI KLARA:

Carl-Johan Lerby

Kim Rosdahl

HAR KONTRAKT, MEN ÄNDÅ OSÄKER:

Fredrik Händemark

När vi då kokar ner detta till att börja forma att lag och en hierarki så kan vi börja med tre spelare som har kontrakt, som jag inte ser en framtid för hos Malmö Redhawks.

Det handlar om Malte Setkov, Victor Backman och Adam Brodecki.

Setkov tror jag landar någonstans ute i HockeyAllsvenskan, Victor Backman är 30 år och kan inte spela i en sådan roll han hade, därför är mitt stalltips att han hamnar i Norge, Danmark eller liknande, där han får bära ett lag.

Vad gäller Adam Brodecki så finns där naturligtvis mycket hockey i honom, men han är skadad, och att stoppa in honom i det nya lagbygget känns svårt. Han verkar inte ha något vidare förtroende hos tränarna, därför är mitt tips att man hittar någon lösning där i augusti, september när han är skadefri. Hade jag varit Brodecki hade jag försökt få fart på karriären i typ Finland.

När vi summerat det fram till det, och utgår från att de herrarna inte är med i lagbygget, så tror jag man landar i sådana här tankar. Inte exakt, utan mer någon form av utgångsplan.

Målvakter:

Oscar Alsenfelt – Daniel Marmenlind

Backpar:

Adam Ollas Mattsson – NY

Carl-Johan Lerby/NY – Anton Olsson

Markus Lauridsen – Helge Grans

Oliver Lauridsen – Matias Lassen

Kedjor:

NY – Fredrik Händemark/NY – NY

Emil Sylvegård – Pathrik Westerholm – Ponthus Westerholm

Carl Persson – Kalle Östman – Kim Rosdahl/NY

Lars Bryggman – Christoffer Forsberg – Johan Olofsson

Eric Engstrand – William Von Barnekow/annan junior

Så här tror jag tankarna går. Man behöver fylla på med en toppkedja. Kan Händemark vara centern i den är det bra.

Då behöver två riktigt offensiva spelare på varsin kant. Så Händemark får vara ett riktigt centerlok.

Visst, han hade en kemi med Lars Bryggman, men samtidigt så har Bryggman hittat mer och mer rätt som lok till duracellkaninerna Olofsson och Forsberg i den kedjan.

Det skulle vara lite lockande att se två riktiga offensiva spelare med Händemark. Om han nu kommer tillbaka. Det är ju inte helt säkert.

Tvillingkedjan har en tydlig kemi redan och som en kedja med Östman som center till Carl Persson och Kim Rosdahl, så känns det som man får ihop något intressant på förhand.

Vad gäller backparen så sitter man på några kontrakt.

Man måste fortsätta tro på både Helge Grans och Anton Olsson. I den bästa av världar så ger sommarträningen Grans en rejäl skjuts på fötterna och han får upp rörligheten. Med den skickligheten han har så blir det en toppback i ligan. Förutsatt att det blir en förändring i farten. Annars stampar han långt ner i laget och kan eventuellt behöva gå ner i allsvenskan.

Det behövs i övrigt spelskicklighet på backsidan. Lerby har det. Men det behövs en till.

Hur mycket Jesper Jensen Aabo har blandat och givit under sina två år, så har det ändå funnits en skicklighet i honom.

Backförvärven kan bli extremt viktiga, att de landar rätt.

En äldre version av Anton Olsson hade inte varit helt fel. En enkelt spelande back som Olsson är. Som har en fem-sex år på elitnivå i sig redan.

Kan bli att man behöver fiska i utlandet efter en sådan.

På målvaktssidan ökar konkurrensen.

Oscar Alsenfelt kommer stå flest matcher. Men jag tror att Daniel Marmenlind aspirerar om att stå en 17-20 matcher redan under sitt första SHL-år. Och ser man från ett Redhawks-perspektiv så slår Marmenlind ut Alsenfelt under år två på sitt kontrakt. Då är vi på 2023, och det året fyller Oscar Alsenfelt 36 år, och kontraktet går ut.