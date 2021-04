Dags för kvartsfinaler

Foto: Bildbyrån

Imorgon drar kvartsfinalerna i SHL igång.

Eller som många säger, slutspelet på riktigt.

I år har de åtta främsta i grundserien tagit sig vidare, vilket naturligtvis spetsar till det en hel del. Dessutom väntar några riktigt fina rivalmöten.

Vilka vinner, och får en lång vår, och för vilka väntar det semester om någon vecka?

Läge att gå igenom.

VÄXJÖ – FÄRJESTAD

Kommentar: Det andas tungviktsmöte över det här. Växjö vann serien och naturligtvis är Färjestad ingen lätt match. Jag tror dock Växjö städar av den här matchserien förhållandevis enkelt. Då tar jag hänsyn till en rad olika saker.

Dels är man ett bättre lag, med bättre målvakt, bättre backar och kedjor som kan tugga sönder det mesta. Visst, FBK har spets så det sjunger om det i till exempel Daniel Viksten och Micke Lindqvist. Gustav Rydahl såg fin ut i åttondelen. Samtidigt är jag orolig för hur det blir med Jesse Virtanen.

Lägg dessutom till hur tajt man spelade direkt efter sitt covid-uppehåll och att Malmömatcherna slet en del.

Tips: 4-1 i matcher

RÖGLE – FRÖLUNDA

Kommentar: Rögle har haft lätt för Frölunda. Under säsong. Men det var då det, och det känns som att Rögle går in i någonting helt nytt nu. Man har ett bättre och spetsigare lag än Frölunda. Man besitter ett par riktigt vassa pjäser, men jag varnar ändå för skrälläge här. Delvis finns det ändå en historik för Frölunda att gå långt i slutspel och att Rögle inte har någon vinst någonsin i ett slutspel.

Samtidigt är det ingen slump att Rögle slutade tvåa, och Frölunda sjua.

Därför går Rögle vidare i den kvartsfinalserien som känns mest tajt på förhand.

Tips: 4-3 i matcher

LEKSAND – ÖREBRO

Kommentar: Den här känns väldigt spännande. Det är två lag som tampats fram och tillbaka under tiotalet år och det är en resa som är nära. Örebro har varit ett spöke för Leksand under många år, men i år vände Leksand och lyckades få stopp på det där. Det var viktigt. Leksand har spets i laget, har en arbetsetik och har rent ut sagt varit överjävligt bra under våren.

Örebro är lite lömska. Ena stunden är de riktigt bra, andra stunden känns de som ett mittenlag. Det här är 50-50 känner jag någonstans. Eller om jag får svänga åt något håll så 51-49.

Tips: 4-3 i matcher

SKELLEFTEÅ – LULEÅ

Kommentar: Fyran mot femma, Västerbotten mot Norrbotten. E4-derby. De två mest nordliga lagen. Varför ska detta behöva hända när det inte får komma någon publik? Nåja, det lär bli hett framför TV-apparaterna också. Här tror jag, trots att det var så jämt som det var i serien, att Skellefteå är numret för stora. Båda lagen har bra målvakter, men sedan är det fördel Skellefteå. Visserligen kan kanske ”Bulan” ha något ess i rockärmen i slutspelstider. Men nej, här ska Skellefteås bredd i kedjorna spela stor roll.

Man vinner denna matchserien. Allt annat är en skräll.

Tips: 4-2 i matcher