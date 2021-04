Räkna med fortsatt tajt matchserie

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN /

Färjestad fick 2-0 efter tio minuter.

Den ledningen höll man hela vägen in. Men räkna med att det här blir tajt, trots att två matcher nu väntar i Karlstad.

En stark defensiv insats av Färjestad, som höll emot på ett riktigt bra sätt.

Rond 1 således till Färjestad.

Om Malmö kan hålla disciplinen lite bättre och fortsätta spela som framför allt i den andra perioden, så tror jag det här är helt öppet.

Visserligen var det billigt Färjestad fick med sig en tvåa i ett tidigt skede, men så är det ibland. Det gäller att man håller sig kylig i alla lägen.

Färjestad var det i stora delar av matchen, och klarade sig undan utvisningar fram till den sista perioden. Sedan är Malmös powerplay som det är.

När vi summerar detta är man trots allt endast ett stolpskott ifrån en kvittering.

Och sett till hur 40 sista minuterna såg ut på det här, och att Färjestad tappade Jesse Virtanen på vägen och fick gå extremt hårt på bland annat Albert Johansson och Adam Ginning så kan det tala till Malmös fördel.

Just Ginning kändes som en enorm gigant, som slukade energi för Malmöspelarna med sitt rejäla försvarsspel. Ständigt på gränsen.

Samtidigt blir det nu kniven mot strupen för Redhawks del.

Det brukar å andra sidan passa laget. När man haft det under säsongen, så har man presterat som bäst. Vi minns när man jagade bort kvalspöket och vi minns när man behövde spela hem poängen i slutet för att säkra slutspelet. Då löste man också det med en tajt insats i Karlstad.

Just i Karlstad har man också vunnit.

Med den här genomköraren, och att man vet att man kan så finns fortfarande chansen. Men det är givetvis en stor fördel att gå in med 1-0 i matcher, med dubbla hemmamatcher. Det är förstås ren fakta. Men jag tror absolut inte att Malmö är körda.

Malmö – Färjestad 1-3

0-1 03.06 Jacob Peterson (Viksten, Lindqvist)

0-2 09.33 Niclas Lundgren (Johansson, Åslund)

1-2 28.34 Matt Puempel (Lauridsen, Persson)

1-3 58.55 Martin Johansson (Nilsson)