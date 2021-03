Malmö föll ihop på ett bedrövligt sätt

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Åtta raka vinster har blivit tre raka förluster.

Redhawks två matcher uppe i norra Sverige har stundtals varit under all kritik.

Visserligen mötte man ett Skellefteå som är en riktigt stark guldkandidat. Men det kan inte gå så enkelt. Då kommer Redhawks inte vinna en enda match till om man bjuder bort och ”åker runt” som om det vore allmänhetens åkning i den andra perioden.

Någonstans så tog man vid där man avslutade i Luleå häromdagen. Då var tredje perioden den bästa, ikväll var det den första perioden.

Man tog också ledningen i matchen genom Jan-Mikael Järvinen, men det dömdes bort på grund av en hög klubba. Det såg ut som att det var helt korrekt dessutom, även om det var med liten marginal.

Det har nu gått ett par dagar sedan Malmö säkrade den där attraktiva SHL-platsen till nästa säsong. En bekvämlighet har definitivt smugit sig in hos vissa individer, då man inte tar kampen fullt ut och bjuder sina motståndare på alldeles för mycket.

Fakta är att man har 9-1 i målskillnad på de två första matcherna under sin bortaturné.

Nu är det förstås hypotetiskt, men jag kan snudd på garantera att det inte hade sett ut så om man fortfarande hade kniven mot strupen.

Att falla ihop på det sättet är faktiskt helt bedrövligt, hur bra motståndare man än må ha på andra sidan.

För det kan man åtminstone slå fast. Skellefteå är bra! De är riktigt bra och utmanar nu om ett SM-guld då man har placerat sig som klara för topp fyra i serien.

Sedan är det nog dags att börja städa lite i kedjorna igen.

Man har inte fått ut någonting av att sätta ihop nordamerikanerna tillsammans, och med tanke på att Adam Johnson och Carl Persson hade en väldigt bra kemi, så är det lite synd.

Samtidigt går det inte at blunda för betydelsen Oscar Alsenfelt faktiskt har.

Försvaret blir tryggare, samtidigt som han naturligtvis bidrar med sitt spel. Under Lars Volden blir det en enormt minskad chans att få med sig poäng i matcherna.

Det är ren fakta.

Jag hör att Alsenfelt nog är tillbaka på söndag mot Örebro.

Då är förmodligen även Anton Olsson tillbaka.

Det kan faktiskt behövas. Redhawks behöver ta fyra poäng för att säkra en slutspelsplats. Om det inte börjar trilla in lite poäng mot Örebro eller Leksand, så kan det snabbt bli en stressad situation, om man över huvudtaget ska spela det där slutspelet.

Skellefteå – Malmö 6-1

1-0 16.53 Oscar Möller (Lindström, Lindholm)

2-0 23.15 Adam Wilsby (Berggren, Karlsson)

3-0 35.07 Linus Lindström (McKeown, Sundsvik)

4-0 38.26 Jonatan Berggren (Hugg, Wingerli)

4-1 40.38 Patrik Hersley (Veleno)

5-1 41.22 Jesper Frödén (Nilsson, Möller)

6-1 53.09 Joakim Lindström (Möller, Lindholm)