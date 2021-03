HV71 måste in med en ny röst i båset

Patrik Andersson, ansvarig för backarna i HV71. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

0-6 mot Leksand, följdes upp av 0-7 mot Oskarshamn.

0-13 på två matcher där man behöver hitta en positiv trend.

Ett försvarsspel som inte finns där. Det finns över huvudtaget inte någon tro alls i HV71.

Ni kan kalla det en öppen dörr, men ska HV få upp tron på detta igen, så måste det in en ny röst i båset med fokus på en enda sak: Styr upp försvarsspelet.

Att Stefan Nyman tvingats sjukskriva sig under i stort sett hela säsongen har blivit enormt påtagligt. HV har släppt in 161 mål på 50 matcher, och att man inte är sämst i ligan (Brynäs är sämst) beror på att man har väldigt duktiga målvakter i Jonas Gunnarsson och Hugo Alnefelt.

Utan dessa hade det säkert kunnat vara 20 mål till, utan överdrift.

Om nuvarande schema ligger kvar så kommer HV71 att gå in i kval den 6 april. Jag skulle säga att att man behöver få in en trygg person som kan styra upp det innan dess.

Gärna en rutinerad tränare, som har erfarenhet.

När Stefan Nyman försvann och Nicklas Rahm sparkades så har relativt orutinerade Patrik Andersson fått kliva in i båset.

Andersson är säkert en coming man som tränare, men han är anställd för att leda klubbens J20-lag. Inte för att vara ansvarig för försvarsspelet i ett lag som ska in i de viktigaste matcherna i klubbens historia.

Jag tycker inte man ska sparka Stephan ”Lillis” Lundh. Det finns säkerligen några ess i rockärmen från honom. Jag tycker snarare man ska försöka hitta någon resurs som kliver in.

Klart är att något måste klubben göra.

Så här kan det inte se ut. Spelarna har redan haft möten och försökt styra upp kravbilden påve varandra. Då kommer de två största magplasken på hela säsongen.

*

Det som är tråkigt när de här stora förlusterna kommit för HV71 är att det blir ett enormt fokus på just krisen i HV. Jag vill därför också ta tillfället i akt att hylla både Leksand och Oskarshamn som stått för enorma insatser när man mött ett förvisso väldigt sargat HV71.

Leksand, som alltså just nu är trea i tabellen och säkrat minst en fjärdeplats, har gjort en fantastisk bedrift den här säsongen.

Oskarshamn, som var piskade att vinna för att garanterat ha sista matchen mot Brynäs i sina egna händer, går ut och gör 7-0.

Om det var något som helst snack om att det skulle bli en målskillnadsaffär mellan Oskarshamn och Brynäs, så kan vi ta död på den diskussionen här och nu.

Låt det bli 3 april nu! Då spelas en riktig höjdarmatch.

Om Brynäs ser till att ta en enda poäng mot Färjestad och Växjö så kommer den matchen att bli direkt avgörande, hur man än vänder och vrider på det.