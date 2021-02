Den stora pressen på Linköping ikväll

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Efter smitta i Malmö, Växjö och Oskarshamn, samtidigt som HV71 redan hade spelledigt ikväll, så får bottenstriden bara en enda match avklarad ikväll.

Det är Linköping som tar emot Skellefteå på hemmaplan.

Jag vill hävda att Linköping i stort sett är piskande att vinna nu. Anledningen är egentligen ganska enkel.

LHC ligger sist i tabellen.

För all del, en seger ikväll skulle innebära att man sticker upp på 49 poäng, som är lika många poäng som slutspelsplacerade Oskarshamn innehar.

På så sätt ser det inte så dåligt ut.

Men Linköping har ett helt koppel av matcher fler spelade än konkurrenterna.

Efter kvällens match är man hela fem matcher före Malmö i serien, och man kommer ha fler matcher spelade än samtliga lag.

Efter kvällens match har man bara åtta matcher på sig. Med Skellefteåmatchen är det nio.

Tittar man på vad rivalerna där i botten av tabellen snittar, så beräknas Oskarshamn, Brynäs och Malmö, samtliga landa över 60 poäng i tabellen.

Det ska till ett riktigt ras för att de inte ska nå upp i de summorna, vilket det för all del kan bli, men det kräver också att Linköping spelar in sina poäng.

Det vi vet inför kvällens omgång är att Linköping har 46 poäng på kontot, och man har 27 poäng till att möjligt kunna spela in. Maxpoäng för LHC är alltså 73. Om man går rent. Jag poängterar: OM man går rent.

Det kommer man givetvis inte att göra.

Av de nio matcherna som återstår så har man fyra matcher hemma och fem matcher borta.

De fyra matcherna spelas mot Skellefteå, Örebro, Rögle och Luleå.

Samtliga lag på den övre halvan.

Jag är helt med på att motivation många gånger kan slå klass under den här delen av säsongen, men det är inte direkt några hemmamatcher man bara går ut och vinner.

Borta ska Linköping möta Växjö, Färjestad, Brynäs, HV71 och Djurgården.

Jag antar att ni har koll på vilket lag som spelat in färst poäng på bortaplan denna SHL-säsong.

Jodå.

Linköping.

Eftersom jag utgår från att Brynäs, Malmö och Oskarshamn någonstans kommer hålla det tempot man just nu har in i mål. I bästa fall, för Linköpings del, något lägre tempo, så kommer de ändå landa in på 59-61 poäng.

För att nå 59 behöver LHC då plocka 13 av 27 återstående poäng.

Då är det verkligen läge att börja med Skellefteå på hemmaplan.

Skulle man nolla ikväll så behöver man istället plocka 13 av 24 poäng, med fem av åtta på bortaplan.

Då förstår ni också vikten av att man behöver vinna ikväll.

Det kan också vara så pass tungt för Linköping att man behöver ta mer. Poängsnittet som kollegorna i botten har, antyder det. Dessutom är HV71:s poängkurva på vägen upp, vilket gör att de också, av allt att döma kommer landa in där någonstans.

Ikväll kan Stephan Lundh, Martin Filander, Peter Andersson och Joakim Fagervall från motståndarlagen i lugn och ro bänka sig framför TV:n, och kolla när Linköping spelar.

Vid 21.30 vet de om Linköping fortfarande vill vara med och leka, eller om de av allt att döma blir ett lag i kvalet.

Så viktig är kvällens match för Linköping mot Skellefteå.

***

FAKTA / BOTTENSTRIDEN

Mora IK är det laget som haft flest antal poäng, men som ändå blev lag 13, sedan SHL utökades till 14 lag.

2018/2019 hade man 60 poäng, men klarade sig ändå inte från en botten2-placering.

Därför har en gräns på 61 poäng också satts upp, för att ge ett mått om vad som krävs för att nå dit. Men det är kanske inte säkert att det räcker i år.

10. Oskarshamn

42 matcher – 49 poäng – kan max nå 79 poäng

Snitt: 1.17

Slutpoäng med det snittet: 60.67

För att nå till 61 poäng behöver man: 12 poäng på 10 matcher = 1.2 poäng per match

11. Brynäs

41 matcher – 48 poäng – kan max nå 81 poäng

Snitt: 1.17

Slutpoäng med det snittet: 60.88

För att nå till 61 poäng behöver man: 13 poäng på 11 matcher = 1.18 poäng per match

12. HV71

43 matcher – 47 poäng – kan max nå 74 poäng

Snitt: 1.09

Slutpoäng med det snittet: 56.84

För att nå till 61 poäng behöver man: 14 poäng på 9 matcher = 1.56 poäng per match

13. Malmö

39 matcher – 47 poäng – kan max nå 86 poäng

Snitt: 1.21

Slutpoäng med det snittet: 62.67

För att nå till 61 poäng behöver man: 14 poäng på 13 matcher = 1.08 poäng per match

14. Linköping

43 matcher – 46 poäng – kan max nå 73 poäng

Snitt: 1.07

Slutpoäng med det snittet: 55.63

För att nå till 61 poäng behöver man: 15 poäng på 9 matcher = 1.67 poäng per match

FAKTA / LINKÖPINGS RESTERANDE SCHEMA

Skellefteå hemma

Växjö borta

Örebro hemma

Färjestad borta

Brynäs borta

Rögle hemma

Luleå hemma

HV71 borta

Djurgården borta