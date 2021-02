Redhawks besked – verksamheten igång igen

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

I lördags tvingades Malmö Redhawks ställa matchen mot Växjö, och även morgondagens bortamatch mot Leksand ställdes in.

Men detta coronautbrottet blir inte längre.

Eftersom man inte har några nya konstaterade fall efter de två man fick, anses smittan nu under kontroll, och man spelar därmed matchen på torsdag, och kan öppna upp verksamheten idag, utan att de två smittade spelarna är med.

– Den uppfattningen är korrekt, säger Christian Winnberg, pressansvarig i Malmö Redhawks.

Nu kommer därför matcherna mot Djurgården på torsdag, HV71 på lördag och Luleå på söndag, att spelas.

Eftersom smittan är under kontroll, så träder därmed regeln för att man ska spela om det är färre än fem spelare som är smittade, in.

När man ställde in i lördags så var det SHL och den medicinska bedömningen som gjorde att man inte spelade de här två matcherna, när det fanns en konstaterad smittad i torsdags, som följdes upp av ytterligare en i snabbtest i lördags.

Nu har man tagit ytterligare test och fått svaret att smittan är under kontroll.

– På grund av patientsekretess så kan jag inte säga mycket mer än att din uppfattning om att vi drar igång verksamheten igen och avser att spela på torsdag igen, är helt korrekt, säger Christian Winnberg.