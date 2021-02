Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Oskarshamn slog till med en värvning i de sista avgörande minuterna.

Kanadensaren JC Lipon är enligt SportExpressens uppgifter klar för klubben.

Det var på gång under kvällen och det blev en kamp mot klockan för att få Riga att signera papperna.

Men uppgifter säger att man lyckades ro en deal i hamn.

JC Lipon hämtas in från Dinamo Riga där han spelade match så sent som under måndagskvällen.