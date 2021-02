AIK slog till med en sista minuten-värvning

Foto: Matt Slocum / TT Nyhetsbyrån

AIK slog till med en riktig sista minuten-värvning när man under kvällen gjorde klart med Vojtech Polak, som hämtas in från tjeckiska ligan.

35-åringen har gjort en poäng på de elva matcherna, men saknar inte meriter tidigare under karriären.

Just rutinen är något AIK:s tränare Anton Blomqvist värdesätter när man gjort värvningen.

– Utöver att Polak kommer kunna bidra både offensivt och defensivt så gillar jag också att han varit med ett tag. Det kommer behövas ett lugn i gruppen när vi går in i den viktigaste delen av säsongen, och där kommer vi ha nytta av hans rutin, säger Blomqvist till klubbens hemsida.

Vojtech Polak har spelat i NHL, KHL, NLA och finska ligan för att nämna några ställen han varit på under sin långa karriär.

Fast den här säsongen har hans poängproduktion avstannat helt under de elva matcherna han spelat i Tjeckien. Därför avslutar han nu säsongen i Sverige, och ska försöka hjälpa AIK Hockey.