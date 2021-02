Marc-André Gragnani klar för Djurgården

Foto: David W Cerny / Bildbyrån

Djurgården förstärker laget.

SportExpressen kan avslöja att Joakim Eriksson hittat en förstärkning i kanadensiske OS-backen Marc-André Gragnani.

Det hela väntas bli officiellt inom kort.

Marc-André Gragnani har varit på tapeten som en potentiell förstärkning till SHL tidigare. Men nu blir det verklighet.

Den poängstarke backen kommer att förstärka Djurgården, som länge varit kort om folk på sin backsida.

Sportchefen Joakim Eriksson avslöjade på ett medlemsmöte ikväll att han gått bet på ett par namn.

Men här har han sent under kvällen fått napp.

Klubben får då också in välbehövlig hjälp till lagets powerplay där Bobby Nardella dragit ett enormt lass. Samtidigt säkrar man upp från skador.

Gragnani har under säsongen inte spelat några matcher, men med bara fem dagar till transferfönstret så kommer han nu att göra entré i SHL.

Agenten har också gått ut med att en affär är klar.

Det ska alltså handla om Djurgården enligt SportExpressens uppgifter.

Marc-Andre Gragnani is joining a team in the @SHLse — Aljoša Pilko (@PlayersAgentTM) February 10, 2021

Övergången blir offentlig inom kort.