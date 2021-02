Linus Cronholm lånas ut

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Linus Cronholm är just nu niondeback i Malmös lag.

Nu kommer han att lånas ut.

Kvällsposten kana avslöja att Cronholm nu lånas ut.

Det finns ett visst intresse från en annan SHL-klubb, men just nu är det AIK eller Björklöven som är hans troliga destination.

– Time will tell, jag tränar på med Freddie hör hemma i Malmö just nu, säger Cronholm.

Det har gått snart två månader sedan den 20-årige backen spelade hockey senast. Det var när Malmö Redhawks slog Rögle på bortaplan den 17 december som han spelade senast.

Han åkte sedan på en lättare skada, men har varit utanför laget när han väl varit frisk.

Det gör att man nu ser över situationen.

– Jag har inte hört så mycket. Du vet säkert mer än jag, säger Linus Cronholm.

Men du är 20 år och behöver spela ishockey.

– Det är därför man håller på. Jag kämpar på för att ta mig in i laget. Sedan får vi se vad som händer.

Kvällspostens källor säger att en utlåning kommer att ske.

Huvudspåret är AIK i HockeyAllsvenskan. Även Björklöven ska ha aviserat ett intresse.

För att AIK ska kunna bli aktuellt måste Gnaget göra ett av sina övriga lån till en permanent spelare, eftersom man förbrukat tre SHL-lån i Malte Setkov (Malmö), Samuel Solem (Brynäs) och Max Lindholm (Örebro).

Det ska nu vara en fråga för Anders Gozzi.

Kan man skriva ett riktigt kontrakt med en av de spelarna så kommer Cronholm högst troligt att hamna i AIK. Men även Björklöven är ett hett alternativ.

Här har man skador på framför allt toppbackarna Daniel Rahimi och Adam Plant. Rahimi blir troligtvis borta grundserien ut, och Adam Plants status är lite oklar efter smällan han fick från Erik Walli-Walterholm i Timrå under helgens match.

Det hela kommer att klarna inom de närmsta dagarna, var Cronholm hamnar. Men man ser över situationen och besked lär kommer inom kort.