Ska det få se ut så?

Redhawks hade chansen att göra ett rejält ryck i bottenstriden.

Istället blev det någonting helt annat, när man bjöd in in sina konkurrenter och gör det till en vidöppen historia.

Matchen mot Brynäs var länge jämn och tajt, men efter ungefär halva matchen så var känslan att bortalaget la in en växel till och kunde vinna rättvist.

Det har inte direkt sprakat om Redhawks sedan man förra lördagen åter kom in i spel. Man har svårt att ta sig förbi tajta lag och känslan är att man får spela enormt mycket utsida.

I Malmös zon så är det ofta motståndarna som får långa anfall, och om man inte får det så blir Redhawks brutalt straffade av individuella misstag.

Patrik Hersleys misstag som gav Jaedon Descheneau är naturligtvis inte på den nivån man ska kunna förvänta sig av en så pass rutinerad back.

Nej, Patrik Hersley är inte känd som någon gigant i defensiven, men man måste trots allt kunna begära att man ska spela enklare i egen zon när man har kontroll på pucken.

Både vid 0-2 och 0-3 så blir man enormt straffade av sina egna misstag. Sedan var matchen stängd.

Brynäs fick komma i massvis med två mot ettor och tre mot tvåor, och det är genomgående det ser ut så i matcherna.

När man sedan skapar i princip obefintligt själva, bortsett lite i den första perioden, då kan man sällan vinna. Oscar Alsenfelt kan inte rädda allting, varje gång.

Inför mötet nere i Malmö idag, så kom Brynäs med sex raka förluster i ryggen. Känslan var snarare att det var Redhawks som uppträdde ängsligt och osäkert.

Man drog på sig helt onödiga utvisningar och även om man inte hade flyt med domsluten själva (Johan Olofsson borde kanske fått en straff), så får man fortsätta pumpa på och hitta nya sätt att få med sig utvisningar.

Brynäs hade sällan någon anledning att göra någonting som gav domarna möjligheten att ta upp armen.

Samma sak var det mot Linköping häromdagen.

Då hade Redhawks tur att Linköping var precis lika svaga själva. Brynäs var mycket bättre på att ta tillvara på sina lägen.

Det finns en anledning till att Oula Palve, Jaedon Deascheneau och Shane Harper har värvats. De kan förvalta lägen när de får den.

Okej, Descheneau stod kanske för en av årets värsta missar, men då hade han tur att Oula Palva räddade upp det 15 sekunder senare, och när Patrik Hersley sedan gav bort pucken i början på tredje så visade han vilken skarpt skytt han är.

Kanske någonting för Redhawks nordamerikaner att titta på. De var och är nämligen iskalla.

I veckan väntar Djurgården borta.

Och sedan Brynäs borta.

Hörde jag rysarmatcher? Jo, tack.

Malmö – Brynäs 0-3

0-1 33.47 Oula Palve (Utan assist)

0-2 40.49 Jaedon Descheneau (Harper)

0-3 48.03 Shane (Björk, Bertilsson)