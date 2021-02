Nu har man spelat ut alla korten

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

HV71 har onekligen agerat.

I förra veckan blev Matt Donovan klar.

Idag har man lastat in hela tre spelare i truppen. Först kom finländaren Miska Siikonen, sedan backen Jordan Murray, och nu ikväll landade man Arttu Ilomäki från Luleå.

Den sistnämnda kom lite som en blixt från klar himmel.

Jag hörde tidigare under eftermiddagen att man skulle värva en spelare från en konkurrerande klubb.

Då anade jag en flopp från ett annat lag.

Inte att man skulle ta en spelare som trots allt varit ordinarie i Luleå, även om han flugit fram och tillbaka som ytterforward och center.

Trots att det knappast varit någon supersuccé för Ilomäki så finns det kvalitet som gör HV71 bättre.

Övriga två kan vi återkomma till, då de aldrig spelat i SHL tidigare.

Det som dock är klart är att HV71 nu spelat ut alla kort man kan.

Tränaren har sparkats, och man har laddat på rejält med nyförvärv.

Det kan självklart komma mer, men man har gjort allt man kan från den sportsliga ledningen med Johan Hult i spetsen för att reparera det man kan.

Det är exakt vad det handlar om för klubben nu. Att tänka kortsiktigt och lösa det på bästa sätt.

Att då landa en så pass etablerad spelare som Arttu Ilomäki är starkt. Det måste man faktiskt ge HV-ledningen. Ingen given succé på något sätt, men en bra investering. Något som också är anledningen till att man signar honom även över nästa säsong.

Varför släpper då Luleå Arttu Ilomäki till HV71 mitt under brinnande säsong. En spelare som ändå gjort 17 poäng på 35 matcher, och stundtals spelat i powerplay fram och tillbaka. En bra center som visat att han håller en hög nivå.

Men det är väl just det.

Han har varit in och ut i powerplay, och Luleå har nyttjat honom på en kant.

Jag tar för givet att HV71 mer eller mindre givit ett löfte om att han ska få spela som center i klubben och en stor roll.

Det kunde Luleå inte garantera.

Lite ryktesvägen hörde jag att HV71 försökte lösa Ilomäki redan för ett par veckor sedan. Då sa Luleå stenhårt nej.

Nu gjorde man ett nytt försök och ett Luleå som får till en fördelaktig ekonomisk deal, vilket öppnar för förstärkning, som ändå inte får ut full kapacitet av en spelare, då tänkte man varför inte.

Samtidigt kan HV71 locka med ett avtal över 2021/2022 till Ilomäki. Det förenklar också hans val att sticka söderut i Sverige, och troligtvis få ett rätt bra kontrakt.

Då står Luleå inte heller i vägen.

Och plötsligt står Stefan ”Skuggan” Nilsson och Ulf Engman där med en pengapåse att värva någonting för.

Om de här spelarna lyfter HV71 i framtiden och håller laget undan kval, det vet inte jag.

Det är alltid en process som det så fint heter, att få in så många spelare i en trupp.

Jag kan dock konstatera att Ryan Stoa nog gjort sitt i klubben.

Han var 13:e forward senast, skadade spelare kommer att återvända, och nu har två forwards kommit in. En ska spelare center och en kan spela center.

Stoa har inte tillfört någonting i HV71, och kommer inte tillföra någonting framöver heller.

Tack och hej.