Floppande LHC-keepern lånas ut

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Södertäljes Fredrik Bergvik är skadad och klubben är på jakt efter keeper.

Nu är jakten klar. I alla fall tills vidare.

SportExpressen kan avslöja att man är överens med Linköping om att låna finske målvakten Jussi Rynnäs, som för närvarade är teedjekeeper i LHC.

Det var i måndagens match mot Björklöven som Bergvik skadades, och fansen har under senaste dygnen hjälpt sportchefen Micke Samuelsson att samla in pengar för att förstärka laget.

Samtidigt sitter Linköping på tre målvakter, varav rutinerade Jussi Rynnäs, som värvades i höstas, för att ersätta Jonas Gustavsson är en av dessa tre.

Men 33-åringen räknas just nu som tredjemålvakt sedan David Rautio värvades.

Därför är klubbarna nu överens om att Rynnäs ska ansluta till Södertälje. Det ska då handla om ett korttidslån i första hand. Men det kan också bli en längre period om det faller väl ut.

I dagens LT var Södertäljes sportchef Micke Samuelsson tydlig med att man behöver en förstärkning omgående.

– Vi måste rusta så att vi har två målvakter nu på en gång. Även fast Bergvik inte blir borta så länge denna gången (senast målvakten var skadad saknades han i tio veckor) så blir det ändå en osäkerhet för oss. Vi kan inte sitta i en vecka, tio dagar och vänta, sa han idag.

Det blir alltså Jussi Rynnäs som kommer ta sig an den uppgiften nu.

Linköping som äger rättigheterna till Rynnäs via GM Niklas Persson har sökts för en kommentar, utan framgång.