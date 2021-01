Kommer Brynäs orka?

Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

Först av allt. Linköping har hittat ett bortaspel som fungerar och gör en riktigt stark bortamatch.

Men jag är faktiskt lite oroad över var Brynäs är på väg.

Det som såg så bra ut för ett tag sedan, ser helt plötsligt ganska uddlöst och ängsligt ut.

Man hade förmodligen chansen att göra Linköping till ett minne blott i tabellen, men nu är man i allra högsta grad indragna i det här igen.

Sedan den 28 december har Brynäs pumpat på med matcher. Samtidigt radar skadorna upp sig. Det handlar inte om skador på vilka breddspelare som helst, utan det är de absoluta spetsarna både på forwards och backsidan.

Hur ska man egentligen orka?

Spelschemat blir nämligen inte bättre! Så som man hållit på i en månad ska man hålla på under de närmsta två månaderna.

Laget hinner knappt träna, och den tid som finns mellan matcherna behöver man ägna åt återhämtning.

Hittar man inte energi på något sätt, så kan det bli några riktigt tuffa månader för laget. Kanske måste sportchef Micke Sundlöv ut och hitta lite bredd till sin trupp.

Linköping fiskade upp Alexander Johansson i division 1. Ett smart drag. Han kan gå in och spela av 13 minuter, och kunde dessutom peta in en puck idag.

Jag tror att en bred trupp är extremt viktigt. Brynäs har en bred trupp, men man har också ett extremt schema och extremt mycket skador.

Efter en bra förstaperiod idag, så tyckte jag man tappade det efter ungefär halva matchen.

Allt som allt så vinner Linköping rättvist.

Och bottenstriden? Vad säger ni om detta?

Linköping 36, Malmö 36, Brynäs 37, Oskarshamn 37, HV71 38.

Brynäs och Malmö har klar fördel med så pass många matcher färre spelade, men då ska man veta att Malmö vilat i tre veckor och har sin tunga period framför sig.

Brynäs har samma antal matcher att beta av, men har en stenhård månad, och massor av skador samtidigt.

Därför tror jag att det är en tuff tid som kan vänta för Gävlelaget. Jag anser det ytterst befogat att ställa sig frågan hur man ska orka?