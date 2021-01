Timrås serieseger är klar

Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Timrå spelade idag in poäng 77, 78 och 79 när man tog tre poäng mot Kristianstad.

Faktum är att Timrå är ”klara” seriesegrare i Hockeyallsvenskan, trots att det återstår 20 omgångar.

Man har råd att förlora hälften av matcherna som återstår och ändå vinna serien.

Att vinna serien i HockeyAllsvenskan kommer innebära att man går in i slutspelet med hemmafördel rakt igenom.

Hur värdefullt det nu är utan publik på matcherna går så klart att diskutera. Men man slipper åtminstone att resa i samma utsträckning som lag som hamnar längre ner i tabellen.

Med de 79 poängen inspelade på 32 matcher så snittar laget helt makalösa 2.47 poäng per match.

För att ni ska få en uppfattning om hur pass bra det är, så är det ett högre snitt än det Björklövenlag som samlade ihop 2.33 poäng per match och totalt 121 poäng i serien, när man också satte poängrekord.

När Björklöven ”kände att det var klart” så tappade man säkerligen också någon poäng här och där för att man inte var hundra procent där. Laget hade ett poängsnitt på 2.38 när man summerade halva serien den 9 december 2019.

Men man höll hela vägen in i mål och stannade då vid 2.33 poäng per match.

Timrå är alltså nu, ännu bättre.

Björklöven är det laget i HockeyAllsvenskan som är näst bäst poängsnitt med 1.86 poäng per match. Karlskoga har ett poängsnitt strax under.

Om vi leker med tanken att Björklöven plötsligt får ett enormt infall och blir lika bra som Timrå varit de 32 matcherna som laget spelat, och att Björklöven presterar på den nivån sina sista 22 matcher, så har man 54 poäng att addera på sina nuvarande 56, och en totalsumma på 110.

Jag har naturligtvis jättesvårt att se det hända, som det sett ut för Löven de senaste 20 matcherna.

Men med Timråglasögonen på så förbereder vi oss för ”worst case”.

Till 110 poäng har Timrå just nu 31 poäng kvar. Detta behöver man plocka in på 20 matcher.

Då behöver Timrå snitta 1.55 poäng per match från och med nu, när poängtempot under de första 32 matcherna är 2.47 poäng.

Inte heller det är speciellt troligt.

Men det är bara under förutsättning att Björklöven får ett plötsligt ryck och börjar vinna fem av sex matcher resten av säsongen.

Med allt ovanstående sagt, så skulle jag säga att Timrå är klara seriesegrare i HockeyAllsvenskan denna säsongen.

Nej, det finns inga jinxar och även om Timråspelarna skulle börja koppla av lite när det går upp för laget hur stensäker deras serieseger faktiskt är, så är det så mycket som behöver hända för att man inte skulle lösa det.

Fredrik Andersson och hans team. Börja jobba på fysbiten med ert lag för att få de i absolut topptrim till slutspelet.

Seriesegern är faktiskt klar.