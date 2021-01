Matt Donovan på ingång i HV71

Foto: Magnus Lejhall / BILDBYRÅN

HV71 har agerat på tränarsidan.

Men mer är på gång.

Klubben har ekonomiska resurser och tänker agera även på spelarmarknaden. Både backar och forwards förväntas värvas.

Nu kan SportExpressen avslöja att tidigare Frölundabacken Matt Donovan är i långt gångna diskussioner med klubben.

Matt Donovan spelade i Frölunda under två säsonger. 2016-2018 var han i Sverige. Efter det skrev han på ett AHL-kontrakt med Milwaukee och senare blev det också ett NHL-kontrakt med Nashville, där han gjorde två matcher 2018/2019-säsongen.

I mars 2020 skrev 30-åringen på ett AHL-kontrakt med Milwaukee igen.

Men Milwaukee är ett av lagen som inte kommer att spela AHL-hockey i vinter och därför behöver deras spelare hitta andra klubbar.

Här kommer HV71 in i bilden.

Klubben vill stärka upp sitt försvar och Donovan har tidigare erfarenhet av ligan.

Diskussionerna behöver bli klara mellan HV71 och Milwaukee för att affären ska bli ett faktum. Men det mesta ser ut att lösa sig. Donovan vill återvända till Sverige och har en god bild av HV71 som blev svenska mästare under hans tid i Frölunda.

Klubben har utrymme på backsidan att förstärka. JVM-backem Emil Andrae förväntas gå till Västervik på lån och klubben behöver spelare, med rutin som kan stärka upp laget i den svåra situationen man hamnat i.

HV71:s sportchef Johan Hult söks för en kommentar.