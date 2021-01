Floppen lämnar Skellefteå – för Linköping

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Tyler Morley lämnar Skellefteå efter att ha floppat i klubben.

Ny klubbadress väntas bli Linköping. Klubbarna förhandlar om de sista detaljerna nu under kvällen och affären väntas därefter bli helt klar under inledningen på nästa vecka.

– Jag behöver förstärka på grund av skadesituationen, säger LHC:s General Manager Niklas Persson.

Tyler Morley kom till Skellefteå efter succé i finska ligan med en poäng per match. Men i Skellefteå har succén uteblivit helt.

Bara sex poäng (1+5) under säsongen och under matchen mot Brynäs fick han inte ens spela i tio minuter under matchen, trots att han var uppsatt i förstakedjan. Som ytterforward.

Flera lag var intresserade av att ta över Morleys kontrakt. I Finland har han ett gott rykte och även Modo i Sverige var väldigt intresserade. Men valet ska under kvällen ha fallit på Linköping, där man nu ska slutföra de sista detaljerna.

Niklas Persson om att värva:

– Jag ser över marknaden men behöver förstärka på grund av skadesituationen.

Tyler Morley?

– Kommenterar inte spelare som inte är under kontrakt med Linköping.