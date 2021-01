Rögle förstärker laget

Foto: AHL

Rögle är på väg att göra klart med en högintressant spelare, som kan spela både back och forward.

Kanadensaren Joey LaLeggia är på ingång i klubben, enligt SportExpressens uppgifter.

Parterna är inne i en slutförhandling och parterna kan komma helt överens inom kort.

28-årige LaLeggia har spelat i AHL de senaste fem säsongerna. Innan dess var han en pålitlig poängspelare i den amerikanska collegeligan.

Rögle är på jakt efter en forward och ikväll gick Filip Karlssons kontrakt ut. Han har varit på lån från IK Oskarshamn under två veckor.

LaLeggia har spelat forward under en hel säsong med Bakersfield Condors.

Men större delen av karriären har han använts som back.

För Rögle som har behov av en forward in i laget kan man nu få förstärkning som kan stärka upp både i positionen som giftig powerplayback, och en forward som gjort det bra i den positionen också.

LaLeggia har en bakgrund som är väldigt lik bakgrunden som andra importspelare i Rögle haft.

En collegebakgrund och starka prestationer i AHL.

Det är inte den sista spelaren som bröderna Abbott kommer att värva med den typen av bakgrund.

Ingenting är helt klart, men enligt SportExpressens källor så har han legat ute på SHL-sportchefernas bord sedan den 4 januari.

Andra SHL-klubbar har varit med. Men nu ser det alltså ut som att Rögle blir klubben som landar honom.

Rögles sportchef Chris Abbott har kontaktats för en kommentar, utan framgång.