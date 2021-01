Örebro har hittat en offensiv förstärkning

Örebro har hittat en forwardsersättare till Mathias Bromé, som lämnat för NHL.

Det blir en förstärkning från Nordamerika i form av tidigare talangen Josh Ho-Sang, som tillhör New York Islanders organisation.

SportExpressen fick in uppgifter på att Örebro hade en förstärkning på gång sent under fredagskvällen.

Nu under natten är det The Athletic-skribenten Arthur Staple som avslöjar att han lånas ut från Islanders organisation till Örebro Hockey under resterande del av säsongen.

Josh Ho-Sang is headed to Orebro of the Swedish League on a loan from the #Isles, sources confirmed. Will play the remainder of the 2020-21 season there. Robin Salo, another #Isles draft pick, plays there as well.

— Arthur Staple (@StapeAthletic) January 16, 2021