Dumpad av Växjö – nu klar för Björklöven

Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

Teemu Eronen värvades av Växjö i höstas för att täcka upp för skador på Ilari Melart och Miika Koivisto.

Men det stod för en tid sedan klart att han skulle lämna, när Växjö dessutom värvade Christian Folin.

Nu ikväll presenterades han för Björklöven.

Kapprustningen i HockeyAllsvenskan inför slutspurten kommer troligtvis bli hög.

Timrå som leder serien är ute och jagar förstärkningar.

Det gör även Björklöven, som gått lite mer knackigt sista månaden och just nu ligger tvåa i serien.

Förstärkning behövs och efter att laget tappade Alexander Hellström har man varit ute efter en erfaren och rutinerad back.

Eronen spelade i KHL så sent som förra säsongen, spelade 30 matcher för Växjö Lakers i SHL.

Nu avslutar han denna säsongen som en förmodat viktig kugge i Björklövens lag.

Sportchef Per Kenttä om värvningen till SportExpressen:

– Bra på rören, allround och har spelat stabilt i SHL med Växjö. En back som vi hoppas hjälper oss så väl defensivt som offensivt. Han är nyttig med sin rutin, säger Kenttä.