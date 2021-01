Det kan gå riktigt illa utan en bra målvakt

Rautio, Niklas Persson och Markus Svensson. Foto: Bildbyrån

Igår sparkade Linköping Bert Robertsson.

Jag är av åsikten att det inte kommer förändra någonting för LHC. Det sågs stundtals bättre ut i spelet och dessutom är de assisterande tränaren kvar.

Det är helt andra problem för laget.

Två stycken konkreta närmare bestämt.

Problem ett är att man är alldeles för beroende av Broc Little.

Storstjärnan måste vara där och bidra i offensiven för att man ska bli riktigt slagkraftiga. Visserligen gjorde man fyra mål mot Örebro idag, men två av dessa var rena tröstmål när Örebro slarvade.

Om Broc Little varit med, hade man haft en helt annan slagstyrka framåt och Örebro, och Linköpings andra motståndare i den här ligan behöver då lägga tid på att bevaka honom.

Det behöver man inte nu.

Little är inte tillbaka förrän om tidigast fyra veckor.

Snabbt räknat är det i samband med februari-brejket. Man kan dessutom inte värva en ersättare då 90 dagar inte gått, och man inte har ekonomi för att värva en ersättare av den kalibern.

De få pengar man har borde man istället värva någonting helt annat för.

Jag vet att det är en öppen dörr, men målvaktssituationen är helt ohållbar. Det är inte Niklas Lundströms fel, men han är inte värvad för att vara etta och bära ett lag på sina axlar.

Han är en perfekt backup.

Det blev en ond spiral sedan man fick panikvärva Jussi Rynnäs, som inte alls varit där.

Nu pratas det om att finländaren är skadad. Frågan är, hur skadad han egentligen är? När han varit inne har han inte sett redo ut för att spela på den här nivån.

Oavsett vilket, så finns det ingen tid att vänta på något nu.

Niklas Lundström kan inte stå i match efter match. Idag släppte han sju mål mot Örebro som aldrig någonsin gjort så många mål på bortaplan i högsta serien.

Imorgon är det match mot Brynäs. En ödesmatch. Då måste Lundström stå igen.

Om inte Linköping tar tag i målvaktsfrågan omgående, så riskerar man att hamna djupt ner i den här tabellen. Till och med djupare än man redan är, och det är plats 13.

Den spontana tanken är att man borde gå efter rutinerade David Rautio.

Luleå lär av allt att döma få hem Joel Lassinantti när han varit utanför landet i 183 dagar, men det är några veckor bort. Har LHC tid att vänta på det? Nej. Dessutom är jag osäker på om Rautio vill lämna ett lag, i sin hemstad, där han har chansen att vinna SM-guld.

Därför måste man nu kontakta Markus Svenssons agent Jacob Hedin.

När Hugo Alnefelt kommer tillbaka till HV71, så löper Svenssons kontrakt ut alldeles strax (9/1). Det är Svensson som kan bli räddningen.

Han såg bra ut när HV71 mötte Leksand i måndags, när han inte spelat ishockey sedan mars. Han har rutinen och är vad man skulle kunna kalla en riktig matchvinnarmålvakt.

Om Jussi Rynnäs nu blir kvitt sin skada så är det ingen målvakt som försvaret lär lita på ändå.

Markus Svensson skulle, tillsammans med Niklas Lundström kunna matcha på ett bättre sätt, än den orimliga matchningen som är nu.

Ni vet väl dessutom om att Markus Svensson arbetat tillsammans med Micke Vernblom i AIK, som assisterar Niklas Persson i Linköpings sportsliga ledning nu.

Det är bara att lyfta påg luren och ringa ”Mackan” nu.

Även om det smärtar att behöva värva ännu en målvakt, så är det bättre att plåstra om såret medan man kan. Annars kan det gå riktigt illa för LHC.