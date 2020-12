Foto: Andreas Hillergren / TT

2020 har varit ett skitår för de flesta.

För Malmö Redhawks del har hösten 2020 till stora delar varit en skithöst, rent sportsligt.

Det räddades upp något i fyra matcher då försvarsspelet såg ut att ha lyft sig.

Men avslutningen visar på någonting helt annat.

Det finns så mycket som är så dåligt, så att jag inte vet var jag ska börja.

Växjö är utan tvekan ett topplag i SHL. Det ska man ha klart för sig. De är ett klart bättre lag än Malmö Redhawks.

De förutsättningarna behöver man ha klart för sig. Men då gäller det också att se till att spela efter sina förutsättningar och hålla det extremt enkelt.

Särskilt när man är i en så pass utsatt position som Redhawks ändå är. Man ska spela in nya spelare i laget och Oscar Alsenfelt kom inte till spel.

Det började med att Växjö hade 9-0 i skott efter sex minuter, och vann skottstatistiken efter mer eller mindre konstant press i första perioden och totalt 21-5 i skott.

Lars Volden svarade dessutom för en bra period. Det stod 1-1 på tavlan och det borde kännas rätt bra för Redhawks att man kom undan med blotta förskräckelsen.

Andra inledes också ganska bra.

Sedan kom raset, som förstörde hela kvällen. Eller kan vi kalla det för en retroaktiv utdelning.

På mindre än tre minuter gick Växjö från 1-1 till 1-4.

Malmö blev små i egen zon, misslyckades med att spela ut puckarna, stod för individuella misstag, misslyckade block av skott och målvakten var tillbaka på sin normala nivå.

Ungefär mer behövs inte för att ett så starkt lag som Växjö ska avgöra en match på två minuter och 41 sekunder.

Det är ett rent bottenlagsbeteende.

Oskarshamn lyckades tappa en hel match mot Luleå på det för två veckor sedan, när man, i ungefär samma tidpunkt av en match tappade 2-0 till 2-4.

Ska man över huvudtaget vara nära topplag så kan man inte bjuda på någonting.

Det går att gapa hur mycket som helst att Adam Ollas Mattsson borde fått en utvisning med sig innan 1-2-målet. Men hade bara Jesper Jensen Aabo, när man varit tillbakapressade i över en minut, kunnat rensa ut pucken, så hade man aldrig behövt hamna i situationen.

Helge Grans, som är en skicklig spelare måste också hålla det enklare. Hans ”enkla” (Jag tycker det ser enkelt ut från läktarplats åtminstone) passning över till Oliver Lauridsen får inte gå i buren i det utsatta läget, så Erik Josefsson bara kan trycka upp 1-3.

Där dog matchen.

Som om inte det vore nog så uppträder Eric Engstrand smått när han missar att blocka ett skott som ger 1-4.

Det är unga spelare som inte håller det enkelt i egen zon.

Det faller på Andreas Lilja i stor utsträckning. Det är på en för dålig nivå.

Det här måste man få ordning på.

Att förlora en match mot Växjö Lakers, som är ett väldigt bra lag, kan man ta, men det får inte se ut på det här sättet.

Nu måste man ta ett ordentligt avstamp inför 2021 och minimera skadan.

Oscar Alsenfelt måste vara tillbaka i målet och man behöver göra verklighet av att plocka in en mer pålitlig backup.

Intresset för Daniel Marmenlind i Västervik bör göras till ren verklighet, även om han inte på långa vägar är någon frälsare och det måste bli konsekvenser på backsidan.

Jag utgår kallt från att både Matias Lassen och Linus Cronholm spelar mot HV71 på bortaplan på lördag.

Då är det verkligen allvar. Förluster mot topplag kan man ta. Men det måste fungera när man möter bottenkollegor. Då är de tre poängen mer värda än vad de är mot Växjö Lakers. Att bjuda bort poäng mot rena konkurrenter får inte förekomma.

Då är det bara att ställa in sig på ett kvalspel. Åtminstone om man tänker fortsätta spela på det här sättet.

Min kollega Adam Johansson skrev under eftermiddagen en krönika med stark kritik mot Modo Hockey.

Det hade rubriken ”Modo är ett sjunkande skepp – ser ut att höra hemma i Division ett”

Det går utmärkt att byta ut Modo mot Malmö och Division ett mot HockeyAllsvenskan, så beskriver det rätt väl hur det har sett ut för Redhawks de senaste två matcherna i egen zon.

2021 kan bara bli bättre.

Med allt detta sagt om hemmalaget Malmö Redhawks.

Den hösten Växjö Lakers nu avslutat är väldigt imponerande. Jag trodde på sin höjd att man fått ihop ett riktigt mittenlag som inte skulle vara nära att vara med och leka.

Jag tror inte det är omöjligt att Sam Hallams gäng är med och jävligt ganska ordentligt med Rögle, Frölunda, Luleå och allt vad de andra hyllade topplagen heter.

Speciellt om det kan komma in lite mer bredd och spets som jag tror det kommer göra.

Malmö – Växjö 2-6

0-1 13.31 Jack Drury (Sylvegård, Persson)

1-1 16.33 Joe Veleno (Howden, Johnson)

1-2 29.33 Robert Rosén (Calof, Pettersson)

1-3 30.22 Erik Josefsson (Sylvegård)

1-4 31.14 Ilari Melari (Drury, Gynge)

1-5 42.02 Jussi Vaino (Erixon, Pettersson)

2-5 55.21 Emil Sylvegård (Westerholm, Lauridsen)

2-6 57.40 Emil Pettersson (Rosén)

