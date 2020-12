Craig Schira överens med ny klubb

Foto: Bildbyrån

Craig Schira har gjort ett bra jobb under sin tid i HV71.

Men han blir inte kvar.

Enligt uppgifter till SportExpressen är Schira klar för spel i Tyskland och Adler Mannheim.

– Jag har egentligen inga mer kommentarer än att vi hoppas ha en lösning klar snart för honom, säger agenten Martin Nilsson.

Craig Schira har under december lånats in till HV71.

Sista matchen sker idag när HV71 möter Frölunda.

– Tyvärr fanns det inte möjlighet till förlängning och han är nu Rögles spelare igen, sa sportchef Johan Hult tidigare i morse, när han även meddelar att han korttidslånar in två forwards från HockeyAllsvenskan i Lukas Wernblom och Filip Cederqvist.

Det beror på att Schira redan har gjort klart med ny klubb.

Adler Mannheim har gjort en deal med Rögle, enligt flera olika källor.

Mannheim och Rögle har under hösten haft samarbeten när Rögle kunde låna in Ben Smith och Moritz Seider. Dessutom har den tyska storklubben tappat Chad Billins som gick till Brynäs i SHL.

Nu fyller man därför luckan med Schira, som hade en lyckad utlåning till HV71, där han var en av lagets främsta backar.

Craig Schira är inne på sin sjätte raka säsong i Sverige och SHL.

Han har representerat Luleå, Rögle och nu senast på lån till HV71. Men efter nyår väntar ett nytt äventyr i den tyska ligan.