En spelare som SHL-klubbarna sneglar på

Marcus Paulsson och Anton Svensson hade kul idag. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Ekonomin är osäker i SHL-klubbarna inför nästa säsong.

Även i HockeyAllsvenskan.

Det gör att det kommer bli ännu mer naturligt att värva från den underliggande ligan.

Det innebär fler spelare från HockeyAllsvenskan till SHL och fler spelare från HockeyEttan till HockeyAllsvenskan.

En spelare som lär dra SHL-intresse till sig är 27-årige Anton Svensson.

Anton, vem?

Ja, så säger säkert de flesta. Eller sa.

Fostrad i Södertälje, men han spelade inte ens Superelit med SSK, utan drog till Nyköping och spelade J20 Elit, som är andraligan för J20-lag.

Sedan fyra år på college, där det då inte handlade om något av de mer framstående.

När han kom hem blev det Köping Hockey i ettan, innan Västerås tog in honom i slutet säsongen 2018/2019, när man breddade upp inför slutspurten av den säsongen.

Han gjorde det okej, men inte mer.

Västerås satsade på andra spelare och när man hade så pass många offensiva spelare som levererade stort (Det var den säsongen Frycklund, Östman, Zetterberg och gänget vräkte in poäng) så blev rollen väldigt långt ner i laget.

Svensson drog till Tingsryd och gjorde 22 poäng förra säsongen. Utan att märka ut sig speciellt mycket.

När jag inför säsongen satte betyg i SportExpressens hockeymagasin hade jag följande omdöme på nummer 11 i Tingsryd:

”Poänggörare som kan lyfta sig ytterligare. Bra skott och teknisk.”

Poäng har han gjort. Så det sjunger om det.

Lyft sig har han verkligen gjort.

29 poäng på 23 matcher, efter två mål och en assist idag.

Han har dessutom bevisat att han och hans lagkompisar inte bara levde på David Gustafsson som var inne och spelade under de första 20 matcherna.

Tingsryd har ett oerhört bra powerplay.

Anton Svensson är en drivande spelare i detta.

Med allt detta sagt. Anton Svensson hade naturligtvis dragit till sig SHL-blickarna under normala förutsättningar. Nu blir det ännu mer allvar när lagen i ännu större utsträckning kommer behöva värva spelare från de underliggande divisionerna.

Jag skulle bli ytterst förvånad om en sådan kille inte hamnar i SHL den kommande säsongen.

Jag tror inte Anton Svenssons årsinkomst i Tingsryd är en krona över 300.000 kronor.

Skulle SHL-klubbarna komma över poänggörande spelare för så pass små pengar (I sammanhanget) som det lär handla om, även om lönen så klart går upp, så vore det drömmen. I pandemitider kommer ett par allsvenska fynd krävas.

Är det då ett underbetyg till Västerås att man bestämde sig för att släppa Svensson efter bara sju matcher i grundserien och fem matcher i slutspelsserien?

Ja, det kanske man kan tycka. Men man satsar på sina kort. Till den säsongen ville man satsa på William Vikman, Isac Skedung, Viktor Hertzberg, Sebastian Benker och lite andra spelare. Man stod inför en stor utmaning när man tappade många spelare till SHL.

Hade fansen och sponsorerna verkligen accepterat om sportchefen Patrik Zetterberg ville ersätta spelare som gått till SHL med en spelare som kom in i slutet av den säsongen från HockeyEttan?

Det tror inte jag hade landat speciellt väl.

Eller gjorde ”Zäta” bara en missbedömning. Så kan det också vara. Och det är inget märkligt. Ibland lyckas man få fullträffar. En av spelare som levererade just under Svenssons säsong i Västerås var Kalle Östman.

Han hade både Pantern och Västervik misslyckats med att förvalta.

Västerås klarade det.

Olika spelare lyckas olika bra i olika miljöer. Det handlar om timing, roll och mycket annat.

Anton Svensson hade kanske aldrig lyckats i VIK. Man vet aldrig. Tingsryd är alldeles uppenbart en perfekt miljö för honom.

Efter den här eftermiddagens match går det dock inte att avsluta med att hylla Marcus Paulsson.

Han fyller 37 år i januari, spelade match med Mörrum igår, och lånas in för en match.

Då kliver han rakt in i Tingsryds välfungerande powerplay och gör fyra poäng.

Sedan att motståndet MoDo höll pinsamt låg klass idag behöver vi kanske inte prata så mycket om, utan fokusera mer på Tingsryds fina prestation när man vann med 7-2 och ett antal spelare stack ut.

Som Anton Svensson. Som Marcus Paulsson.