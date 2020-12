Kapprustningen total i botten

Billins, Bouma och Johnson. Foto: TT & Bildbyrån

Kapprustningen är verkligen ett faktum.

Lagen i botten av SHL rustar verkligen upp för att försöka undvika att kvala.

Sedan december blev ett faktum har de fyra lagen längst ner i tabellen tagit in hela sju spelare.

Det började med att HV71 lyfte in Ryan Stoa i truppen den 2 december.

Det blev början på en riktig värvarfest i botten.

Malmö plockade in Adam Johnson och när Fredrik Händemark drog, så valde man att värva Quinton Howden. Man hade dessutom snack och långt gångna förhandlingar med Ty Rattie.

Brynäs, som aviserat ett förväntat jätteminus ville inte vara sämre. Men man valde en mer trygg väg, men ändå spets. Spelare som tidigare levererat i SHL blev deras vapen.

In med Shane Harper som gjort det bra offensivt i Örebro, och Chad Billins som varit en riktig klassback i Linköping.

De senaste dagarna är det Oskarshamn som rustat upp. Man har valt ”Malmöspåret” och gått på hyfsat NHL-meriterat.

I början av veckan blev Max Veronneau klar för klubben.

Idag presenterade man Lance Bouma, som verkligen har NHL-erfarenhet, med sina 357 matcher i världens bästa liga.

– Det är en forward som verkligen går i bräschen med uppoffrande spel. Han har mycket erfarenhet från spel på hög nivå och vi hoppas att han kan bidra med energi och hjälpa laget, säger sportchef Thomas Fröberg.

Det går utan tvekan att slå fast att rädslan att trilla ur är total.

Man väljer hellre att lägga någon miljon, eller två, för att förstärka laget, än att riskera de stora pengar det innebär för en hel klubb och organisation att åka ur högsta ligan.

Det är inte sunt någonstans, men det är exakt så det är, när klyften mellan TV-avtalen i SHL och HockeyAllsvenskan är så stort som det är.

Nu blir det extra känsligt i dessa tider, då det är knapert med pengarna på alla håll, men något snack om ”ansvar” och vad det nu hetat är definitivt som bortblåst. Nu handlar det bara om att säkra sin existens. Ingenting annat.

I och med det nya kvalsystemet, så tror jag det blir mer regel än undantag att bottenlagen kommer vara kraftigt aktiva i sina trupper under säsongerna.

Om det ser ut så här, när det inte finns de bästa ekonomiska förutsättningarna, så vill man ju knappt veta hur det hade sett ut en normal säsong.