Hade vunnit under normala omständigheter

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Många svänger sig säkert med uttryck som ”Vad var det jag sa?” osv i samband med att Oskarshamn förlorade sin trettonde raka match.

Man hittar ännu en gång ett sätt att förlora. Men tittar man på kvällens match så finns det ett par sanningar.

Oskarshamn gjorde en bra match, Växjö gjorde inte en bra match och det mentala är det som spökar för IKO just nu.

Under normala omständigheter ska hemmalaget vinna en match som denna.

Nu är det dock allt annat är normala omständigheter. IK Oskarshamn är ett lag i fritt fall.

Med vetskapen om att man tappat två raka tvåmålsledningar så hjälpte det inte ens att ha det med sig in i den tredje perioden idag.

Växjö ryckte plötsligt upp sig och fick in två mål, och så var kvällen förstörd för Oskarshamn ändå.

Den poängen som IKO fick in på kontot är för all del värd någonting när man befinner sig i en bottenstrid, men Växjös bästa insats, som man gjorde i straffläggningen när Jack Drury, Marcus Sylvegård och Andrew Calof var magiska, fick kvällen förstörd för IK Oskarshamn ändå.

Tittar jag bara på de första 40 minuterna av denna matchen så tyckte jag det var ett Växjö som det var längesedan jag såg så svagt och uddlöst.

Då borde Oskarshamn ha avgjort matchen.

Men man fick aldrig in 3-0, som jag tror hade kunnat vara nyckelmålet som bröt trenden och när Marcus Sylvegård gör 2-1 relativt tidigt i den tredje perioden, så såg man ängsligheten komma på nytt för ett lag som är så skört så den tunna isen som ibland infinner sig i Pildammsparken i centrala Malmö någon vinter vart tionde år, framstår som stabil.

Sylvegård som höjt sig under säsongen hjälpte ni indirekt sin moderklubb med att göra två mål mot laget som hans tidigare klubb Malmö, slåss mot om de där oattraktiva kvalplatserna.

Kanske får han komma hem och fira jul, trots att han sänkte just sin moderklubb i slutet av november.

Men en mer stabil klubb, som har en match så fullständigt under kontroll, som Oskarshamn ändå hade mot ett direkt svagt bortalag ska vinna en match som denna under normala omständigheter. Nu är det inte så, och 13:e raka förlusten är ett faktum.

När ska Oskarshamn egentligen vinna?

Det kommer naturligtvis att ske. Frågan är bara när.

Närmast?

HV71 borta, Rögle hemma, och när 2021 börjar så kommer först Frölunda och sedan Brynäs till Oskarshamn.

Nog ska man väl kunna knipa en seger inom rimlig tid trots allt?

Julen kunde väl har firats på ett mer fridfullt sätt, efter den fina starten man fick, men det blir för Martin Filander att jobba vidare med att knäcka den mentala nöten för sitt lag. För spelmässigt är man inte ett dugg sämre än sina andra bottenkollegor.