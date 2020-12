Det finns ingen återvändo

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Tio raka blev elva raka.

Oskarshamn, var så nära, men ändå lyckades man förlora matchen, sedan Joakim Thelin blev utvisad i slutet.

Laget visar upp alla former av bottenlagsbeteende och nu ser jag faktiskt bara en väg för laget.

Det här älskar man också att läsa. Men nu finns det ingen återvändo i raset.

Tex Williamsson hade en sådan dag som han ibland har.

För det var just på dagen den här matchen spelades. Mig veterligen har aldrig en seriematch i SHL startat klockan 16.30 en vardag. Så blev fallet nu när man anpassade sig till Oskarshamns långa bussresa hem från Luleå.

Den blir extra lång nu.

Laget hade moraliskt vänt 2-0 till 2-4 och såg ut att vara på väg mot att äntligen få vinna en hockeymatch.

Det hade varit någonting att bygga vidare på.

Nu känns det som att verkligheten hunnit i fatt IK Oskarshamn tidigare än vad jag någonsin kunnat ana.

Det är bara fem-sex veckor sedan laget hyllades stort, med all rätt, efter att man slagit Skellefteå borta, och man inledde också med seger mot Djurgården vid seriens återstart mot Djurgården den 10 november.

Sedan dess har det handlat om förluster rakt av.

Visst, man har tagit en poäng mot Skellefteå hemma, och man tog en poäng borta mot Luleå idag. Normalt sett är det inte helt svagt att få med sig en poäng mot Luleå på bortaplan.

Men som matchen såg ut idag, och den resultatutveckling, och den process laget befinner sig i, så är den poängen inte särskilt värdefull egentligen.

Det blev trots allt en förlust till att stapla på högen av förluster och nu börjar nästa match med samma press att vända den förbannade sviten.

För att tala klarspråk så befinner sig IK Oskarshamn i ett totalt fritt fall.

Jag trodde absolut inte att laget skulle hålla sig kvar bland de topplagen man såg ut att vilja leka med där i slutet av oktober. Men jag trodde det skulle dröja bra mycket längre innan man blev indragna i en bottenstrid.

Det är man, här och nu.

Ikväll väntar en bussresa ner till Örnsköldsvik, innan man fortsätter med bussen ner till Oskarshamn för att anlända sent imorgonkväll.

På lördag ska man sedan vara redo när Luleå på nytt står för motståndet.

Man håller sig nog för skratt på den bussresan.

Att Oskarshamn och Luleå inte skiftat match med varandra till på lördag som man kanske hade önskat hade varit att föredra. Men så kunde det inte bli av olika skäl.

Nu ska man istället mötas i Oskarshamn på lördag.

Normalt sett älskar Oskarshamn att slå underifrån, utan förväntningar. Men sett till hur den här säsongen utvecklat sig så är man i allt annat än drömläge.