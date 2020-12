Brynäs spelschema snart ett omöjligt uppdrag

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Även Brynäs hemmamatch på lördag mot Örebro ställs in och skjuts upp i framtiden.

Laget skulle ha spelat i fatt ett antal matcher under veckan. Nu halkar man bara i från ännu mer.

Brynäs blir det första laget som på riktigt kommer få problem att få ihop sitt spelschema.

Gävlelaget har en tuff säsong.

Man har under hösten varit det laget som blivit klart hårdast drabbat av alla coronautbrott i olika trupper.

Man låg redan innan sitt eget coronautbrott back, men det var på grund av andra lag.

När man nu skulle spela i fatt sex hemmamatcher under förra veckan och denna veckan, så fick man inte bara ett, utan två coronautbrott i sin trupp.

Man hade återsamlats i helgen och var redo för tre matcher denna veckan. Då fick man ett nytt utbrott som ställde in gårdagens match mot Leksand. Sedan blev matchen mot HV71 imorgon inställd, och nu är det matchen mot Örebro på lördag som ställts på vänt.

Det innebär att sex matcher nu saknar ett speldatum.

Brynäs – Leksand

Brynäs – HV71

Brynäs – Örebro

Brynäs – Luleå

Brynäs – Djurgården

Brynäs – Linköping

Visserligen finns det två tisdagsluckor i januari. Men sedan är det tajt.

Då återstår bara alternativet att spela under Beijer Hockey Games, eller att spela på en speldag efter en annan, som Rögle-Växjö och Örebro-Färjestad gjorde, under en söndag.

Nästa alternativ är att spela efter seriens avslut.

Brynäs ska alltså trolla in sex matcher. Visserligen är det sex hemmamatcher, så det är inga resor man behöver göra, tack och lov.

Men det ställer ändå frågan om den sportsliga rättvisan på sin spets, ordentligt!

Brynäs är redan sist i tabellen, och behöver jaga.

Det är mentalt jobbigt, och inte rätt.

Frågan om ett kvalspel till varje pris verkligen ska av avgöras denna säsongen, aktiveras onekligen ännu mer i och med detta.

Eller ger man lagen en till två veckor efter ordinarie spel för att spel i fatt sina missade matcher? Det blir också en extremt märklig situation, där lag som spelat klart kanske bara ska sitta still, vänta och se på.

En sak är säker. Brynäs är väldigt sköra från och med nu.

Om vi leker med tanken att något av lagen som inte haft ett coronautbrott, skulle få det, och då ha Brynäs på sitt spelschema, så är alla marginaler borta.

Då blir det mer eller mindre ett omöjligt uppdrag att få ihop spelschemat.

Om man inte bryter upp det helt och hållet, och gör om alla matcher.

Det är på den nivån vi har landat nu.