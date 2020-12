”Lillis” kliver in i HV71 igen

Foto: Axel Boberg / BILDBYRÅN

Så sent som för en och en halv vecka kunde Jönköpings-Posten berätta att Stephan ”Lillis” Lundh var aktuell att kliva in i HV71 igen, efter att han besökt en match i Husqvarna Garden.

Uppgifterna slogs ner snabbt av både sportchef Johan Hult och av ”Lillis” själv.

Men nu kan SportExpressen avslöja att förändringen sker. Den blir officiell imorgon, tisdag.

– Ingenting jag kan kommentera, säger Stephan Lundh under måndagskvällen.

HV71 har haft det tufft, och är på väg nedåt i tabellen. Det är inte många poäng som skiljer från en absolut bottenstrid för klubben som alltid har ambitioner att vinna SM-guld.

Nu blir det förändringar i båset, trots att det förnekades den 4 december.

– Nej, det har jag inte fått. Vi har haft lite kontakt och det hade varit spännande men vi hade bestämt att det skulle vara sista året i Jönköping och så kom ju det här med corona också, sa ”Lillis” då.

SportExpressens källor säger att man nu kallar in sin tidigare tränare som en extra resurs från och med imorgon.

De första uppgifterna säger att det handlar om en extra resurs, och att Nicklas Rahm, som är huvudtränare, inte har fått sparken.

Stephan Lundh sa i förra veckan att han var på genomresa för att han skulle besöka sin mor i Stockholm.

När han under måndagen konfronteras med de nya uppgifterna låter det annorlunda, och han är sparsam med kommentarerna.

– Det är ingenting jag kan kommentera, säger han.

HV71 möter Malmö på bortaplan under tisdagen och har sedan Brynäs på bortaplan på torsdag.

Sportchefen Johan Hult har sökts, utan framgång.