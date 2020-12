Målsättningen reviderad – två lag ska vara bakom

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Malmö Redhawks gick ut hårt och såg sig själva som ett topplag.

Nu handlar det istället om helt andra saker.

Joakim Fagervall är ärlig med att målsättningen har reviderats kraftigt och talar klarspråk.

– Två lag ska vi ha bakom oss. Det är vad vi tävlar om, säger han efter dagens träning.

Malmötränaren, som är ifrågasatt när resultaten inte kommer, är trots att resultaten går helt emot, förhållandevis positiv.

– Det är klart att hockeymässigt så är det åt helvete. Men jag försöker hitta bitar som är bra i vårt spel. Vår defensiv är tillräckligt bra. Det är offensiven som är för dålig nu. Men det sjuka är att vi har 13 bra chanser igår.

Hur hittar du de 13 chanserna?

– Jag sa själv när jag fick höra det att det är omöjligt. Men chanserna är 13-8 till vår fördel igår. Jag har sett det själv.

Det är nu långt upp till säker mark. Imorgon kommer Oskarshamn till Malmö Arena. Då kommer ett av lagen att bryta sin förlustsvit.

Redhawks har sex raka torsk. Oskarshamn har sju raka torsk. När Joakim Fagervall kom till jobbet i morse var det en sak som var viktig.

Leta positiva saker att visa gruppen.

– Vi fokuserar på att visa vad som är bra. På att ge gruppen positiv energi.

Men vad tävlar ni om nu, egentligen? Läget känns hopplöst.

– Två lag bakom oss.

Ni har kommit till den situationen nu?

– Ja. Men också till varje enskild hockeymatch. Det kan vara tio anhalter i en match som vi siktar mot hela tiden. Nu jobbar vi mest med offensiven. Defensiven är jag knappt orolig för. Det ska till en grymt bra prestation för att göra mål på oss.

Vad sänder du för signaler när du säger ”Jag vet inte” igår på presskonferensen?

– Jag sa, just då, så här tätt inpå matchen. Sedan spelar det ingen roll. Hade jag sagt att jag vet, men att vi inte gjort det, så hade jag fått kritik för att vi inte gjorde det om jag visste. Just då visste jag inte hur vi skulle kunna slå Skellefteå. När Händemark får det läget och Lindwall tar ett sånt läge, då vet jag inte hur vi ska kunna göra mål. Jag har svårt att dölja saker och är brutalt ärlig. Just då hade jag inget svar på det.

Ditt namn diskuteras.

– Jag vet att mitt namn diskuteras. Den diskussionen går hela tiden. Det kan jag inte lägga någon energi på.

Så är det väl i en resultatbaserad bransch.

– Ja. Och det är inte första gången mitt namn diskuteras. Det är bara två år sedan jag var i en liknande situation i Björklöven. Vi förlorade allt på hösten. Det var ganska likt denna. Men vi vände på stenar och lyckades vända det. Nu har vi fått in Tomas Kollar och jag känner mig trygg i hur vi jobbar. Vi lämnar absolut ingenting åt slumpen. Men det är rätt, resultaten är inte där.

Ditt namn diskuteras säkert högre upp.

– Det som händer ovanför mig kan jag inte lägga mig i. De måste få jobba i fred och utvärdera. Men jag kan inte lägga energi på det. Jag har inte ens diskuterat det. Inte ens hemma.

Hur ska ni slå Oskarshamn?

– Genom att spela som vi gjorde mot Oskarshamn senast, för de kan inte stå emot en gång till på det sättet. Vi tappar energi när de får två snabba enkla mål. Då var det som en kniv i sidan, men vi krigar hela matchen och ska komma ut på dem som senast vi möttes.

Läget i laget?

– Samma folk att tillgå som igår. Varken Hersley eller Aabo är tillgängliga för oss.