Redhawks vill värva succémålvakt

Daniel Marmenlind. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Malmö Redhawks ser över sin målvaktssida.

Nu kan Kvällsposten berätta att man uppvaktar Västerviks succémålvakt Daniel Marmenlind, 23.

– Ja, Malmö har kontaktat mig angående Daniel, säger Marmenlinds agent, Rickard Kimby.

Daniel Marmenlind har gått den långa vägen. Han var en av tre målvakter i U18-VM när 97:orna hade sin turnering 2015 och konkurrerade då med Adam Werner och Felix Sandström.

Efter att ha tillhört Örebro som junior, så har han under ett par år nu fått spela i division 1 och HockeyAllsvenskan. Den här säsongen har ett rejält genombrott kommit på allsvensk nivå, i Västervik.

Han konkurrerade ut sin årgångskompis Felix Sandström när han lånades in och har en räddningsprocent på nära 93 %.

Det har väckt Malmö Redhawks intresse, som är konkret.

Enligt Kvällspostens uppgifter kan Redhawks tänka sig att plocka in Marmenlind, redan under denna säsongen.

Rickard Kimby, som representerar 23-åringen bekräftar Redhawks intresse.

– Det är väl ingenting idé att försöka ljuga när du ändå snokat upp informationen. Malmö har kontaktat mig om honom.

Jag hör att det kan ske redan nu under säsong.

– Det är Västervik som han har avtal med och han fokuserar helt och hållet på det. Då är jag ärlig.

Västervik har under de senaste säsongerna gjort det till lite av sin affärsidé att plocka in yngre spelare med hög potential och aldrig sätta stopp för vidaregång i karriären.

Det finns en rad exempel på spelare som Västervik under säsong låtit gå vidare till både allsvenska toppklubbar och SHL-klubbar de senaste åren.

Trevor Mingoia gick till Rögle och Kevin Schultze gick till Leksand för två säsonger sedan och förra säsongen släppte Västervik Adam Plant till Björklöven och Darren Nowick till Skellefteå under säsongen.

Nu uppvaktas alltså Daniel Marmenlind av Malmö Redhawks, som ser över sin målvaktssida. Oscar Alsenfelt har långtidskontrakt, men Lars Voldens kontrakt löper ut till våren.

Västerviks sportchef Emil Georgsson hälsar via sms att han inte vill kommentera uppgifterna.