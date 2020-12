En trio hemmamatcher avgör säsongens utgång

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Ny match, ny förlust, och framför allt nya individuella misstag.

Malmö Redhawks fortsätter att visa alla den tendenser man gör som bottenlag och det börjar bli en bit till säker mark.

Efter kvällens förlust i Luleå så måste segrarna börja komma. Det väntar en trio av hemmamatcher, och nu är sanningen hård.

Nio poäng behöver komma in på kontot. Annars väntar ett ovisst kval till våren.

Det började relativt bra i Luleå för Redhawks. De första tre-fyra minuterna i alla fall. Sedan var det Luleå för hela slanten och de långa anfallen avlöste varandra.

Detta tar på krafterna.

Trots allt bara 1-0 i paus. Men sedan rasslade det till snabbt när Einar Emanuelsson alldeles för enkelt får komma in, och Brännström kunde trycka in returen.

På 3-0-målet tappar Lars Volden pucken och Karl Fabricius får göra sitt ett av sina mer enkla SHL-mål i karriären.

Krasst konstaterat. Lars Volden är inte en SHL-målvakt.

Hans lägstanivå är på tok för svag för att han ska orka bära Malmö Redhawks i tuffa bortamatcher som Luleå i Ishallen Delfinen.

Nu är det förvisso det enda alternativet då Oscar Alsenfelts rygg inte riktigt håller för spel.

Redhawks hopp är att det var en investering i att vila honom för att kunna spela honom härnäst.

Problemet för Malmö Redhawks mot Linköping var att man gör för mycket individuella misstag. När man kommit tillbaka starkt till 3-2 och faktiskt pressat ner ett oväntat passivt Luleå under långa stunder så var det mycket oväntat att det var Fredrik Händemark som gör en missad inbrytning som leder till 4-2. Händemark har fått kritik på sina håll från fansen, för att han inte anses leverera på samma höga nivå som tidigare, men det är ändå ett faktum att han är lagets främsta forward i spelet.

Därför var det oväntat att se honom gör ett sådant misstag när Redhawks hade fått Luleå i rejäl gungning inför tredje. Man gjorde dessutom en riktigt bra tredjeperioden. Problemet är bara att avståndet var för stort.

När Oscar Alsenfelt är tillbaka är i dagsläget oklart.

Men han behöver vara tillbaka på lördag. Då spelas den första hemmamatchen av tre raka.

I tur och ordning är det Djurgården, Skellefteå och Oskarshamn som kommer på besök till Malmö.

Nu är sanningen hård. Segrar behöver staplas på hög, och på hemmaplan är den chansen störst. Motstånden är dessutom inte något av de absoluta topplagen.

Skulle poängen inte trilla in, så ser det, trots att en halv säsong återstår ut att vara raka vägen mot ett ovisst kval.

Luleå – Malmö 5-3

1-0 14.14 Jack Connolly (Hållander, Emanuelsson)

2-0 24.41 Isac Brännström (Emanuelsson, Själen)

3-0 25.09 Karl Fabricius (Olausson, Lundkvist)

3-1 32.15 Carl Persson (Grans)

3-2 36.37 Fredrik Händemark (Westerholm)

4-2 39.19 Linus Klasen (Desousa, Larsson)

4-3 45.17 Matias Lassen (Westerholm, Sylvegård)

5-3 59.50 Filip Hållander (Utan assist)

Video med Fagervall efter matchen: