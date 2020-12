Kostsamma poängtapp har Redhawks inte råd med

Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

Tappad ledning, igen.

Det är på alla sätt ohållbart att inte kunna knyta ihop säcken.

Poängtapp är extra kostsamma när man ligger i den delen av tabellen som Malmö Redhawks gör.

Linköping åt sig i fatt fint.

Men sanningen är att Malmö Redhawks bjuder på det.

Vid ledning 3-1 så tar Redhawks en utvisning på offensiv blålinje och bjuder in LHC via ett powerplay, där man har skickliga spelare.

Sedan misslyckas man med utrensningar från egen zon både vid 3-3-målet och 3-4-målet.

Det är inte på en acceptabel nivå.

Sådant gör att man är på den positionen man befinner sig i tabellen. Individuella misstag är alldeles för kostsamma.

Då spelar det ingen roll att Oscar Alsenfelt gör vassa räddningar, som i den andra perioden. Bland annat gjorde han en ruskigt vass räddning med skridskon i den andra perioden när Linköping hade powerplay och gick för 3-2 i den delen av matchen.

Känslan är att Redhawks är alldeles för rädda för att förlora hockeymatcher.

Då tar man också felaktiga beslut och missar saker som kan verka självklara. Som att kunna få ut pucken ur egen zon.

Tre poäng, blev därmed en.

Redhawks hade långa stunder kontroll. Man spelade bra under första halvan. Men så kom de individuella misstagen, och så kom poängtappet som ett brev på posten.

Håller inte.

Malmö – Linköping 3-4 efter förlängning

1-0 05.47 Joe Veleno (Hersley, Lauridsen)

2-0 08.05 Joe Veleno (Händemark, Lauridsen)

3-0 22.06 Carl Persson (Engstrand, Aabo)

3-1 28.27 Niko Ojamäki (Ljungh, Little)

3-2 55.25 Jarno Kärki (Junland, Palve)

3-3 58.18 Broc Little (Ljungh)

3-4 63.41 Broc Little

TV med Fagervall efter matchen: