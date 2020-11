Jag förstår Robbans frustration

Robert Ohlsson och domaren Linus Öhlund. Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

I lördags lämnade Sam Hallam TV-intervjun med C More med en tydlig pik till Luleås coach Thomas Berglund som anklagat Växjö för att filma.

Utan att kommentatorn Patrik Westberg fått slutföra intervjun.

Ikväll var det Djurgårdens tränare Robert Ohlsson som lämnade en intervju utan att kommentatorn Lars Lindberg fått slutföra den.

Många uttrycker ilska mot Robert Ohlsson. Förstår det.

Men samtidigt gjorde ”Robban” det enda rätta när känslorna tog över.

Ni vet alla skadehistoriken på Djurgårdens lagkapten Jacob Josefson.

Det var i den första perioden som Darren Nowick satte in en propp på Josefson, som fick utgå från matchen.

I pausen intervjuades Ohlsson och fick en fråga om händelsen av C Mores Lars Lindberg.

– Jag tycker det är skitdåligt av domarna. Jag måste säga det. Det är en jättesen tackling och den kommer från den blinda sidan. Det är pissdåligt av dem måste jag säga, sa ”Robban”.

Sedan lämnade han intervjun.

Det har väckt ilska ute i stugorna.

Kommentarer som att det är C More som står för lönen och då får man faktiskt ställa upp.

Jag köper de argumenten.

Så är det faktiskt.

Men ni måste också sätta er in i Robert Ohlssons situation. Han ger ju faktiskt sin syn på saken och är kritisk till domarna.

Sedan avviker han från intervjun, innan han hinner tappa det.

Tänk er själva.

Jacob Josefson är hans absoluta nyckelspelare, och han vet om den historiken Josefson har med skador. Josefson kommer med stor sannolikhet att missa ett antal matcher framöver.

Samtidigt levererar inte hans lag på isen på ett tillfredställande sätt.

Med hänsyn till allting så förstår jag Robert Ohlssons val att lämna intervjun när han svarat på frågan.

Han hade bara riskerat att såga sönder domarna och tala efter sina känslor, som i det läget hade kunnat ge kommentarer som han sedan ångrat. Då är det bättre att visa sina känslor genom att avvika.

Det hade skapat helt onödiga skriverier och negativitet kring Djurgården, om han fortsatt.

Med det sagt så får det heller inte bli ett normalläge att tränare viker av från intervjuer i tid och otid. C More är utan tvekan det viktigaste som SHL har. Publiken medräknad när de väl får komma in.

Nu har det hänt två gånger på kort tid.

Sam Hallam svarade på hur många frågor som helst, innan han valde att avsluta med en syrlig pik till Thomas Berglund

Men i intervjun som sedan delas friskt på sociala medier så får man bara se den enda frågan som avslutar intervjun.

När man väger in det faktum att en lång intervju med massor av frågor har fått genomföras, så försvarar jag faktiskt även Sam Hallam.

Jag tror inte att det blir normaliserat att tränare lämnar i förtid. Det har bara råkat ske två gånger på kort tid.

Ni är många som brukar gapa på att tränarna visar känslor.

Låt de få visa det också.