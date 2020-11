En viktig seger för självförtroendet

Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

Första trepoängaren sedan 8 oktober.

Välbehövligt för Redhawks.

Man fick ketchupeffekt i sitt powerplayspel. Men det finns fortfarande mycket att skruva på. I fem mot fem spelet var Brynäs långa stunder bättre.

Speciellt i den andra perioden.

Långt möte i Örebro.

Långt teorimöte i Jönköping på hotellet.

Långt möte direkt när laget kom hem sent på fredagseftermiddagen.

Det som kom ur från mötena stannar mellan de fyra väggarna har jag fått höra. Men uppgifterna säger att man förändrat sitt sätt att spela.

Enklare i egen zon är själva grundtanken. Och äga pucken mycket mer i anfallszon. Det är väl ambitionen.

Det blev en drömstart redan efter två och en halv minut. Emil Sylvegård avslutade med en backhand på friläge, som han skaffade sig med en skottäckning.

Sedan var det vinst varje gång under powerplayspelet i den första perioden.

4-0 trots en jämn skottstatistik.

Det var verkligen välbehövligt för självförtroendet.

4-0-ledningen kändes trots allt ganska trygg, men det blev ett kritiskt moment i den andra perioden när Brynäs fick reducera två gånger om och hade ett PP i slutet av perioden.

Malmölaget spelade också alldeles för dåligt under fem minuters powerplay efter att Greg Scott fått ett matchstraff.

Jag utgår från att domarna har stöd för att ta ett matchstraff för hög klubba när motspelaren blir skadad. Jag tycker bara det är extremt märkligt när det är samma bedömning på en oavsiktlig hög klubba, som blir skada, som när man sätter en vårdslös huvudtackling.

Den femman gav dock bara Brynäs energi då man klarade av den enkelt och senare kunde reducera.

Även om Brynäs var bättre i fem mot fem, så var den här segern extremt välbehövlig för Malmö. Man fick göra många mål. Man fick in tre poäng på kontot, och rätt spelare gjorde poäng.

Lars Bryggman fick göra två. Patrik Hersley fick göra både mål och assist. Fredrik Händemark fick ett antal poäng, Ponthus Westerholm har fyra passningspoäng, Joe Veleno och Johan Olofsson fick dessutom göra varsitt mål för att dryga ut ledningen.

När vi lämnar arenan har Redhawks trots allt gjort sju mål. Brynäs har gjort två.

Självförtroendet fick sig en rejäl skjuts uppåt. Det är kanske just bristen på det som gör att det kan se lite darrigt ut i den andra perioden.

Plus också för Oscar Alsenfelts insats. Han får en bra bit över 40 skott på sig och släpper ”bara” två.

Malmö – Brynäs 7-2

1-0 02.31 Emil Sylvegård (Utan assist)

2-0 09.51 Jan-Mikael Järvinen (Händemark, Westerholm)

3-0 11.05 Lars Bryggman (Westerholm, Hersley)

4-0 17.49 Patrik Hersley (Händemark, Westerholm)

4-1 27.30 Patrik Berglund (Ölund)

4-2 36.25 Patrik Berglund (Molin, Rödin)

5-2 45.05 Lars Bryggman (Westerholm, Händemark)

6-2 48.04 Joe Veleno (Backman)

7-2 55.27 Johan Olofsson (Utan assist)

